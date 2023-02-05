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"Шпионский шар" КНР сбит американцами

"Шпионский шар" КНР сбит американцами Фото: Twitter.com/POTUS
США сбили китайский аэростат, попавший ранее в американское воздушное пространство, передает Zakon.kz

По информации Fox News в настоящий момент ведётся операция по сбору обломков. 

CNN сообщает, что Джо Байден заявил, что ещё в среду потребовал сбить китайский шар-разведчик как можно скорее, однако агенты АНБ рекомендовали ему подождать и не делать этого над жилыми районами.

На вопрос, как инцидент повлияет на дальнейшие отношения с Поднебесной, президент США не ответил и демонстративно ушёл.

Однако, по информации Deutsche Welle госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. 

DW также сообщает, что Пекин отверг обвинения Вашингтона и американских СМИ в возможном шпионаже как "безосновательные спекуляции и пропаганду", заявив об использовании инцидента в качестве "предлога для очернения Китая".

По версии китайской стороны, воздушный шар являлся гражданским объектом, специально предназначенным для метеорологических целей и случайно попал в воздушное пространство США.

Ранее СМИ писали, что Соединённые Штаты изучают возможность сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда он окажется над Атлантическим океаном.

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