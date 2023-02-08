Топ-10 профессий будущего

Развитие технологий и инновации меняют рынок труда, а большинство профессий подвергаются роботизации или автоматизации. Специальности, которые 5 лет назад были на пике популярности, уже теряют свою актуальность. Какие направления и навыки будут востребованы в будущем, в материале Zakon.kz.

Сегодня миром правят технологии, поэтому специалисты умственного труда в сфере технологий будут цениться. Гуманитарные специальности постепенно уходят в тень, а технические специалисты становятся востребованными. Сегодня государство нуждается в инженерах, технологах и строителях. Люди, которые легко управляются с биотехнологиями, разбираются в робототехнике, умеют конструировать и адаптировать, никогда не останутся без работы. Потому что за всеми этими навыками будущее.

Технический дизайнер 3D-дизайнер, веб-дизайнер. Эти специалисты и сейчас востребованы в строительстве, на производстве, в промышленном дизайне, маркетинге, разработке игр, создании сайтов. Уже сейчас в их распоряжении есть принтеры, печатающие все – от мелких деталей до человеческих органов в сфере медицины. В будущем такие технологии могут прийти на замену даже промышленному производству товаров. Разработчик киберпротезов и имплантов. Современные протезы значительно повышают качество жизни людей, но киберпротезы управляются специальными биоэлектрическими сигналами нервов и мышц и имеют автономные источники питания. Такие устройства имитируют анатомические свойства утраченных конечностей и органов. Стоит отметить, что их разработка ведется на стыке нескольких дисциплин: медицины, нейрофизиологии, инженерии и программирования. Программист, разработчик приложений. IT-сфера продолжит развиваться во всех направлениях – от образования, медицины, агротехнологий до космоса. Компьютеризация будет во всех сферах деятельности, поэтому свой штат программистов и разработчиков нужен каждой крупной компании. Для этого потребуется изучить принципы цифровой безопасности, языки программирования и создание приложений. Инженер в различных областях промышленности. В сфере строительства или производства такие специалисты будут востребованы всегда. Нехватка технических специалистов ощущается во многих странах. Однако технологии пока не готовы вытеснить человека там, где, кроме технических навыков, нужно уметь быстро реагировать в кризисных моментах, находить нестандартные решения и отходить от шаблонных действий. Поэтому руководящие должности останутся заняты человеком. Маркетолог, пиарщик, контент-менеджер. Специалист, без которого современный бизнес уже неспособен развиваться и двигаться вперед. Не скоро удастся заменить человеческий ум при написании текстов на машинный алгоритм. Роботы не смогут вместо автора, художника или поэта создавать шедевры, но позволят творить разнообразнее. Со временем контент-менеджер постепенно будет сочетать обязанности редактора, автора, рекламщика и дизайнера, а его востребованность будет только расти. Специалист по цифровой безопасности. Эта специальность уже сейчас востребована, но со временем станет еще популярней. Цифровизация проникает во все сферы деятельности, а это открывает двери для различных мошенников. Специалисты по безопасности нужны всем – частным лицам, небольшим компаниям и крупным корпорациям. Требуется защита от утечки данных, вирусных атак, спама и происков конкурентов. Кроме этого, с помощью технологий создаются средства для слежения и проникновения на личную территорию. По этой причине специалист по безопасности будет всегда востребован на рынке труда. Специалист по градоустройству. Люди постоянно переселяются в города и стремятся к комфорту. Этим они создают значительную угрозу окружающей среде. Бороться с этим и взаимодействовать со всеми структурами современного мегаполиса должен будет урбанист. Человек, который хорошо ориентируется в современном градоустройстве. Необходимо не только строить, но и управлять зданиями, организовывать работу транспортной системы, снабжение, а также очищение территории. Биоинженер. Это специалист, который совершенствует биологические процессы, используя клетки микроорганизмов, бактерий, грибов, дрожжей, животных, а также ферментов для производства и изменения продукта в интересах человека. Сохранить экологию, снять нагрузку с окружающей среды при ведении сельского хозяйства и продлить жизнь человеку – неполный перечень возможностей биотехнологий. Гейм-дизайнер. Это одновременно режиссер, инженер и продюсер компьютерной игры. Перед ним стоит непростая задача – превратить задумку в успешный продукт. Компьютерные игры давно стали частью нашей жизни. Кому-то они помогают отдохнуть и отвлечься от рутинных дел, другим – просто скоротать время. Многофункциональность, интерактивность, реалистичный дизайн – все это сделало из видеоигр настоящее искусство. Фермеры и агрономы. Несмотря на повсеместную автоматизацию, руководить процессами в сельском хозяйстве будет человек. Современные фермерские хозяйства не всегда бывают высокодоходными, но отказаться от натуральных продуктов люди не готовы. Потому в ближайшее время в сфере пищевой промышленности произойдут большие изменения, позволяющие полностью изменить подход к природопользованию, переработке и поставкам продуктов. Понадобятся специалисты, обладающие знаниями биологии, агротехники и технологий.

Несмотря на то, что люди активно делегируют какие-то обязанности роботехнике, оставаться в стороне не получится. Такие навыки, как умение выстраивать отношения в коллективе, руководить, задавать темп развития организации, а также находить контакт с заказчиками, все так же актуальны.

Выбирая образование, лучше мыслить не категориями нескольких лет, а планировать на 10 лет вперед. Анализировать, разрабатывать, проектировать, – способности на все времена.