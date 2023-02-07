Проблем не будет: Жумангарин о ситуации с сахаром в Казахстане

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на пресс-конференции 7 февраля в правительстве заверил, что казахстанцы больше не столкнуться в дефицитом сахара, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что на сегодня практически закончили финансировать свои сахарные заводы.



"В ближайшее время мы готовы будем стартовать. Конечно, по большей части сахар будет тростниковый, но, по крайней мере, не будет проблем, которые мы видели в прошлом году. В меморандумах прописана максимальная цена в 460 тенге – это цена, которая сегодня есть у нас на прилавках". Серик Жумангарин

Он добавил, что в прошлом году казахстанские сахарные заводы произвели 306 тысяч тонн собственного сахара из тростника и 50 тысяч из сахарной свеклы.

"Это очень высокий результат. Но до этого они производили всего чуть больше 100 тысяч. Почему? Потому что как только они начинали производить, а себестоимость на тростниковый сахар высокая, заходил дешевый сахар, и заводы были вынуждены останавливать свою работу". Серик Жумангарин

Летом 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор тогда еще министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за дефицита и роста цен на сахар.

Тогда же в Агентстве по защите и развитию конкуренции назвали основные причины удорожания сахара в стране.