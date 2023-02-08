Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 9-11 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, казахстанцев ожидают сильные осадки, гололед, туман и похолодание, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.
"На юге и юго-востоке страны 9 февраля ожидаются сильные осадки, 10 февраля – сильный снег. Также в указанных регионах ожидается гололед", – говорится в сообщении.
По республике, согласно прогнозу, ожидаются туман, низовая метель и усиление ветра.
"11 февраля на юге и юго-востоке ожидается постепенное прекращение осадков и понижение ночных температур до 8-21 мороза".РГП "Казгидромет"
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ