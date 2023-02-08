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Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане

Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 9-11 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, казахстанцев ожидают сильные осадки, гололед, туман и похолодание, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

"На юге и юго-востоке страны 9 февраля ожидаются сильные осадки, 10 февраля – сильный снег. Также в указанных регионах ожидается гололед", – говорится в сообщении.

По республике, согласно прогнозу, ожидаются туман, низовая метель и усиление ветра.

"11 февраля на юге и юго-востоке ожидается постепенное прекращение осадков и понижение ночных температур до 8-21 мороза".РГП "Казгидромет"

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