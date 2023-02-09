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В Казахстане будут создавать молодежные трудовые отряды

Молодежные трудовые отряды будут создавать в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Комитет по делам молодежи и семьи разработал Правила создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, сообщает Zakon.kz.

Молодежные трудовые отряды планируют создавать для обеспечения временного трудоустройства неустроенной молодежи.

Отряды организуются молодежными ресурсными центрами по согласованию с местными исполнительными органами на основании заявок молодежи.

Заявки для участия подаются гражданами в возрасте от 14 до 35 лет или их законными представителями нарочно или в электронном виде.

Для этого потребуются следующие документы:

  • заявление;
  • анкета;
  • копия документа, удостоверяющего личность;
  • письменное согласие одного из родителей либо законных представителей для несовершеннолетних граждан;
  • справки о наличии либо отсутствии судимости, состоянии здоровья, из психо-, нарко- и противотуребкулезной организации.

Предусматривается, что молодежные трудовые отряды будут заниматься:

  • благоустройством улиц, скверов и парков;
  • озеленением территорий;
  • работой по организации досуговой деятельности, проведением и участием в культурно-массовых мероприятиях;
  • иные направления на основе потребностей и интересов молодежи.

Продолжительность работы предусматривается в один календарный месяц. При необходимости продолжительность работы молодежных трудовых отрядов продлевается либо сокращается местными исполнительными органами.

Молодежные трудовые отряды финансируются за счет местных бюджетов. Местные исполнительные органы заключают с гражданами, участвующими в молодежных трудовых отрядах, трудовой договор.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 февраля.


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