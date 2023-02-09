В Казахстане будут создавать молодежные трудовые отряды
Молодежные трудовые отряды планируют создавать для обеспечения временного трудоустройства неустроенной молодежи.
Отряды организуются молодежными ресурсными центрами по согласованию с местными исполнительными органами на основании заявок молодежи.
Заявки для участия подаются гражданами в возрасте от 14 до 35 лет или их законными представителями нарочно или в электронном виде.
Для этого потребуются следующие документы:
- заявление;
- анкета;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- письменное согласие одного из родителей либо законных представителей для несовершеннолетних граждан;
- справки о наличии либо отсутствии судимости, состоянии здоровья, из психо-, нарко- и противотуребкулезной организации.
Предусматривается, что молодежные трудовые отряды будут заниматься:
- благоустройством улиц, скверов и парков;
- озеленением территорий;
- работой по организации досуговой деятельности, проведением и участием в культурно-массовых мероприятиях;
- иные направления на основе потребностей и интересов молодежи.
Продолжительность работы предусматривается в один календарный месяц. При необходимости продолжительность работы молодежных трудовых отрядов продлевается либо сокращается местными исполнительными органами.
Молодежные трудовые отряды финансируются за счет местных бюджетов. Местные исполнительные органы заключают с гражданами, участвующими в молодежных трудовых отрядах, трудовой договор.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 февраля.
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