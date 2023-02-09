Как и какие налоги будут платить майнеры

В Казахстане с 1 января 2023 года были внесены изменения в Налоговый Кодекс, регулирующие плату за цифровой майнинг. В ДГД Алматы рассказали, какие налоги в связи с этим придется платить майнерам, сообщает Zakon.kz.

Так, лицам осуществляющим майнинг, необходимо будет представить годовую форму (880.00) налоговой отчетности за 2022 год – не позднее 31 марта 2023 года.

А в последующем предоставлять ежеквартальный отчет (не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом) в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика.

Плата за майнинг будет производиться в республиканский бюджет ежеквартально 25 числа на код бюджетной классификации 105 317.

Изменения коснулись и порядка расчета размера оплаты за майнинг.

Если ранее платили в бюджет по одному тенге за каждый потребленный киловатт/час электроэнергии, то теперь эта ставка заметно выросла и зависит от стоимости потребляемой энергии.

"То есть, чем меньше добытчик криптовалюты платит энергетической компании за свет, тем больше будет отдавать государству за майнинг. Согласно условиям расчета, при отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии и (или) нахождении их в неисправном состоянии в целях майнинга, плата будет исчисляться по ставке 25 тенге за 1 кВт/час потребленной электрической энергии", - пояснили в ДГД.

Вместе с тем предусматривается и способ экономии.

Так, если криптоферма потребляет электроэнергию от собственного источника энергии (например, от генератора), ставка оплаты будет равна 10 тенге за киловатт/час.

Значит, выгодным для майнера будет подключение свои фермы к возобновляемым источникам энергии, расположенным на территории Казахстана. Исполнение этого условия снизит ставку оплаты до одного тенге.

6 февраля 2023 года глава государства подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан". Документ предусматривает государственное регулирование в сфере цифровых активов, развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в республике для экономического развития и конкурентоспособности страны.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают регулирование законодательства в части цифровых активов.



