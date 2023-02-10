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Очень сильный ветер, туман, гололед: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Очень сильный ветер, туман, гололед: прогноз погоды в Казахстане на выходные Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящие выходные – с 11 по 13 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, в различных регионах страны ожидаются снег, очень сильный ветер, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидаются снег, усиление ветра 15-23 м/с.

"11 февраля в Туркестанской, 11-12 февраля в Жамбылской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более, на севере, северо-западе, востоке – с низовой метелью. По республике ожидается туман, на западе, юге, юго-востоке – гололед", – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что резких изменений в температурном фоне не ожидается. Понижение температуры воздуха ожидается лишь ночью на востоке до -17-25°С, на юго-востоке – до -10-25°С, а на юге республики к концу периода температура днем повысится от -5+2°С до +3+8°С.

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Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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