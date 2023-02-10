Очень сильный ветер, туман, гололед: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Фото: unsplash

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящие выходные – с 11 по 13 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, в различных регионах страны ожидаются снег, очень сильный ветер, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

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