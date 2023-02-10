Еще одну казахстанку ищут в Турции

Одна казахстанка до сих пор числится без вести пропавшей, она не выходит на связь с 6 февраля, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что спасатели продолжают поиски еще одной казахстанки, которая пропала после землетрясения в Турции.

"Еще одна гражданка Казахстана до сих пор числится без вести пропавшей, она не выходит на связь с 6 февраля 2023 года и проживает в городе Кахраманмараш. Мы начали ее поиски сразу же после обращения ее сестры к нам на горячую линию. В настоящее время сотрудник посольства находится в этом городе и совместно с турецкими спасателями проводит ее поиски. По словам соседей, она в момент обрушения находилась внутри дома. Мы ждем окончания операции и надеемся на хорошие новости". Айбек Смадияров

Он также сообщил еще об одной казахстанке, которая считалась без вести пропавшей. Ее нашли в городе Хатай.

"Она пару дней не могла выйти на связь из-за перебоев. Сейчас с ней все в порядке, находится в безопасном месте, дом, в котором она проживает, не пострадал". Айбек Смадияров

С момента известия о разрушениях из-за землетрясений в Турции круглосуточная горячая линия министерства обработала более 1000 звонков. В основном, по словам Айбека Смадиярова, обращаются в поисках своих родных на территории Турции. Также поступают звонки, обращения дипломатам в Турции, которые за эти дни определили местонахождение более чем 150 соотечественников и помогли установить связь с их родственниками в Казахстане.

"Учитывая сложную ситуацию на местах, отсутствие либо перебои со связью или оказания помощи нашим гражданам, дипломаты выехали в районы бедствия, в частности, в города Газиантеп, Антакья и Кахраманмараш, которые пострадали больше всех. Многим соотечественникам понадобилась помощью с перемещением в безопасное место. Они были обеспечены транспортом, питанием и проживанием". Айбек Смадияров

Некоторые граждане Казахстана изъявили желание вернуться на Родину, к тому же у многих из них были утеряны документы. Консулы на местах оформляли им необходимые документы. За последние четыре дня из Турции вывезли 124 казахстанца.