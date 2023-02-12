Казахстанский спортсмен стал лучшим вратарем "Кубка Развития-2023"

Абулхаир Алиакбар, вратарь юношеской сборной Казахстана, признан лучшим голкипером турнира "Кубок Развития-2023", сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Турнир проходил в Минске, Беларусь. Казахстанская сборная встретилась в финале с россиянами. К сожалению, наши футболисты потерпели поражение в этой встрече. Счет игры составил 1:3, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.





Это не помешало голкиперу сборной спортсменов до 17 лет Абулхаиру Алиакбару стать лучшим вратарем кубка. За время турнира он пропустил всего три гола за сыгранные четыре матча.

11 февраля конькобежка Алина Дауранова завоевала еще одну медаль чемпионата мира. Она принесла вторую медаль за два дня чемпионата мира.

