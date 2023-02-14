Как остановить неуправляемого и вооруженного подростка

После происшедшего в петропавловской школе №4 нападения подростка, вооруженного топором и ножом на учеников буквально взбудоражила все силовые структуры, охранные подразделения, директоров школ и родительские комитеты. На месте уже работает следственная группа, сообщает Zakon.kz.

А чиновники и общественники стали разрабатывать и предлагать методы, как защитить наших детей. И, действительно, изнутри виднее. А что думают о произошедшем те, кто наиболее всего заинтересован в безопасности детей – представители общественности, психологи, родители? Их наблюдения, опыт, их размышления и предложения могу оказаться полезными в принятии решений по дополнительным мерам безопасности в школах.

Президент общественного фонда "Улагаты Жануя" - "Благополучная семья" Марианна Гурина отметила, что ребенок находился на лечении в психиатрической больнице, и врачи дали рекомендацию, что он может учиться в общеобразовательной школе.

Фото: из личного архива

"Как защитить школьников, когда подобный одноклассник инклюзивно учится со всеми и, как оказалось, может представлять опасность для остальных? И это серьезный вопрос! Ведь наше государство заявляет о том, что все школы готовы к инклюзивному образованию, но отнюдь не все учителя готовы видеть перед собой по сути больного ребенка. И часто только на словах подготовленная команда тьюторов сопровождает нездорового ученика", - отмечает Марианна Гурина.

В нескольких школах Казахстана обучаются дети-аутисты, и таких прецедентов становится все больше. Происходит включение этих детей в обычный класс с разрешения психиатров. К ним требуется очень сложный подход. И, если врачи постановили, что дети с аутизмом могут учиться в обычном классе, то родители остальных детей не могут возражать, сказала эксперт.

"Конечно же, мы за то, чтобы эти дети не учились отдельно, чтобы они жили в детском сообществе. Мы хотели бы этого, но не всегда так получается. И что касается этого конкретного девятиклассника, который был признан психически нездоровым, а потом получил разрешение вернуться в школу, а теперь, очевидно, с ним, видимо, случился рецидив". Марианна Гурина

По мнению Марианны Гуриной, в лодке всегда трое: родитель, ученик и учитель. Родители расслабились от того, что их ребенка признали готовым к учебе в школе, и они ослабили контроль. А в это время их сын играет в гаджете в агрессивные игры с убийствами, и, конечно, психика его подвержена влиянию этой убийственной игры.

Ребенок внутренне готов поступить так же, как герой игры. А, может быть, его действительно кто-то обидел, и он жаждет мести. И это мстительное чувство хранит в себе, не может проговорить накопившееся с кем-то. Возможно, этот всплеск был, и ребенок готов был убивать.

"Мы знаем примеры, как мальчик зарубил свою бабушку топором за то, что она не дала ему играть в компьютерные игры, оставил ее на балконе, укрыв ковром. Потом соседи сообщили в полицию, почувствовав ужасный трупный запах. И так далее. Это все случаи, у которых много причин. Земля все больше родит таких детей, родители не могут уделять собственным сыновьям, дочерям достаточно много времени. Не хватает медицинских учреждений, они недостаточно хорошо оснащены, чтобы ребенок мог бы там себя достаточно комфортно чувствоваться. Нет необходимых ресурсов, чтобы он мог социализироваться и в дальнейшем его жизнь хорошо складывалась. Что мы можем сделать?", - спросила Марианна Гурина.

Сейчас пойдет волна: учителя, директора школ будут заглядывать в глаза своих учеников и предупреждать родителей о бдительности. Но это тоже не выход, считает спикер.

"Проблемный ребенок, конечно же, должен общаться, социализироваться в обществе. Вероятно, в петропавловской школе не случилось бы беды, если бы ученик с психическими нарушениями, помимо родительского, школьного, врачебного присмотра, получал назначенные препараты. Возможно, он самовольно перестал их пить (или их отменили врачи), впал в агрессию, и случился драматический инцидент. Над проблемными детьми должен быть контроль – прикрепленный врач или школьный доктор, который обращал бы больше внимания на этих учеников. Думаю, что преступление, которое совершено в Петропавловске, нужно воспринимать как факт того, к чему мы шли долгие годы. И решать проблему нужно системно". Марианна Гурина

Когнитивный психотерапевт, психолог-физиолог, приходский психолог Вознесенского собора Виктория Левина отметила, что если сейчас запросить в школе, где учатся ваши дети, статистику - сколько детей, состоящих на психиатрическом учете, находится в вашей школе, равно как и в школах города, в Казахстане в целом, то вы не сможете найти эти сведения. Каждая школа печется о своей репутации, и она не захочет делиться этой информацией.

Фото: из личного архива

"Нужно рассматривать данную ситуацию в разных ракурсах и понимать, что произошло и почему. Бывают неожиданные повороты, когда семья порядочная, интеллигентная, а дети выкидывают нечто страшное. Может быть, сработала какая-то поведенческая модель, с которой он столкнулся в компьютерной игре или фильме, с сюжетом в соцсетях". Виктория Левина

При Никольском соборе есть группа милосердия, а также Дом мамы, где пытаются решать проблему насилия в семье.

"Приходили женщины, которых направляли ко мне как к психологу. Я работала с ними. Женщины ушли из семьи, где было рукоприкладство со стороны супруга. Конечно, дети могут повторять действия родителей. Ведь они берут пример с родителей. Если папа бьет маму, значит, так можно себя вести. Ребенок копирует поведение родителей в социуме – в школе и во дворе". Виктория Левина

Все то, что произошло в Петропавловске – это не норма для всей страны. Это системная проблема – не только школы, но и отношений в семье с родителями. Тут нужно разбираться с конкретным случаем, чем сейчас и заняты в Петропавловске все службы, отметила Виктория Левина.

"В любом случае, в школах необходимо ввести занятия по коммуникации, по возможности разрешения конфликтных и стрессовых ситуаций – в поведенческом плане. Подобные занятия были бы в помощь подросткам, детям, которые растут, и еще не обладают опытом взаимоотношений, жизни, не знают, как выйти из каких-то ситуаций. В любом случае, в школах необходимо ввести занятия по коммуникации, по возможности разрешения конфликтных и стрессовых ситуаций – в поведенческом плане. Подобные занятия были бы в помощь подросткам, детям, которые растут, и еще не обладают опытом взаимоотношений, жизни, не знают, как выйти из каких-то ситуаций". Виктория Левина

Родитель ученика одной из алматинских школ Азамат Таубаев сказал, что в школах выстроена система взаимодействия родителей и образовательных учреждений. Этой форме работы уже более пяти лет. В каждой школе есть Попечительский совет, система которого работает так: один родитель отвечает за одну параллель.

"Родитель Иванов отвечает за первые классы, родитель Ашимов - за вторые и так далее. Вот член попечительского совета Иванов приходит к родителям в каждый первый класс – 1а, 1б, 1в, 1г – и говорит о том, что он будет отстаивать интересы этого класса. Родитель Ашимов идет в каждый второй класс – 2а,2б, 2 в, 2г. Иванов и Ашимов, каждый в своей параллели, предлагают родительскому комитету собрать все недостатки, трудности, с которыми сталкиваются ученики или их родители. Начиная с того, что в столовой слишком крупно нарезана картошка в блюдах, и вплоть до того, что размер унитазов в школьных туалетах слишком велик для малышей. О буллинге детей в классе – в первую очередь". Азамат Таубаев

Эти недостатки и проблемы собирают со всех параллелей, включая одиннадцатые классы. После этого Попечительский совет систематизирует информацию, формируя таблицы недостатков, классифицируя их. Часть общих проблем устраняется с помощью директора школы, другая часть может быть решена при содействии райотдела образования, определенную группу проблем родители, объединившись, решают сами. А для преодоления каких-то иных трудностей, которые не по плечу директору школы или родителям, нужно писать обращение в Министерство образования. То есть, создан определенный алгоритм, чтобы справляться с поставленными задачами.

"Для того, чтобы обеспечить безопасность детей в школах, был выпущен указ – в тот момент, когда случилась трагедия в Перми в сентябре 2021 года. И еще намного раньше, в 2013 году был создан Антитеррористический центр РК - постоянно действующий консультативно-совещательный орган в сфере координации противодействия терроризму. Программа "Антитеррор" предполагала и защиту учебных учреждений". Азамат Таубаев

По словам Таубаева, по сей день во многих школах эта программа не работает. В петропавловской школе, очевидно, не было такой охраны. СМИ сообщают, что там якобы на входе сидела бабушка. В школе, где учится моя дочь, и не в одной нашей школе, есть охранник из охранного предприятия, стоят турникеты – для прохода учеников по пластиковым картам-ключам. Это в наши дни – необходимый минимум контроля безопасности в школах.

На заседание Попечительского совета, который располагает информацией обо всех проблемах в школе, всех точках уязвимости, должны присутствовать представители акимата и Департамента образования. Но они не являются на эти заседания, хотя участие представителей этих ведомств прописано в их обязанностях. А заседания Попечительского совета в школах происходят всего два раза в году. Проблемы, которые рассматривает Попечительский совет, связаны, прежде всего, со школьной безопасностью, питанием детей и так далее.

Вся активность родителей и учителей происходит в чатах, учителя и родители знают свои классы, понимают, что представляет из себя каждый ребенок в классе. В эту систему хорошо вписываются классный руководитель и директор. И, если вовлечь Попечительский совет в решение частных проблем классов, то можно повысить безопасность детей и решить прочие проблемы. Как можно контролировать безопасность детей? Только с помощью взаимодействия родителей, школы, городской администрации, правоохранительных органов. То есть – с помощью Попечительского совета школы. Это и есть общественность, которая выступает катализатором решения проблем.

Галина Галкина

