Объявлены кандидаты в сборную мира по футболу

Стали известны имена футболистов, которые претендуют на попадание в сборную 2022 года по версии FIFA. В этом списке 26 игроков, которых выбирали сами же футболисты, сообщает Zakon.kz.

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В зачет шли выступления этих футболистов в период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года. Таким образом список из 26-ти кандидатов выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон (Бразилия), Тибо Куртуа (Бельгия) и Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Жоао Канселу (Португалия), Альфонсо Дэвис (Канада), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Йошко Гвардиол (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко), Тео Эрнандес (Франция), Антонио Рюдигер (Германия) и Тиаго Силва (Бразилия).

Фото: Instagram/Casemiro

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия), Каземиро (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Энцо Фернандес (Аргентина), Гави (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Педри (Испания), Федерико Вальверде (Уругвай).



Форварды: Карим Бензема (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия), Роберт Левандовски (Польша), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Неймар (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия).

Фото: Instagram/cristiano

Из этого списка 26 игроков окончательно выберут всего 11 футболистов: вратарь, три защитника, три полузащитника и три нападающих, которые наберут больше всего голосов. Еще одно бонусное место в сборной получит игрок, который наберет самое наибольшее число голосов среди оставшихся кандидатов.

Итоги голосования символической сборной мира станет известно на церемонии награждения в Париже 27 февраля.