Высоко сижу, далеко гляжу: что ожидает рынок жилья в Алматы после трагических событий в Турции

Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже больше 40 тысяч человек, и эти данные постоянно обновляются. ЧП шокировало казахстанцев и не на шутку напугало алматинцев. Многие задумались о покупке частного дома и переезде из новостроек. Zakon.kz выяснял, как поменялись планы горожан.

Трагические события в Турции не могли не отразиться на настроениях казахстанцев. Еще больше ситуацию подогрели небольшие подземные толчки на юге и востоке Казахстана, которые произошли буквально с разницей в несколько дней после жутких новостей о поисково-спасательных операциях в зоне ЧП.

Алматинцы, по сути, давно привыкшие к постоянным и практически неощутимым толчкам, тут забеспокоились. Своей тревогой они стали делиться в социальных сетях. А именно, кто-то задумался о переезде из многоквартирных домов в частные, другие и вовсе готовы в перспективе покинуть Алматы. Но есть и те, кто не собирается менять планы.

Стоит отметить, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, и город практически расположен на тектонических разломах. Ученые выяснили, что главную угрозу землетрясений несет диагональный Заилийский разлом, который проходит вдоль проспекта аль-Фараби, пересечения проспекта Абая и улицы Кунаева, площади Республики, по улице Казыбек би, через парк культуры и отдыха, уходя на восток.

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В Казахстане на рынке недвижимости произошел значительный спад, но он никак не связан с событиями, произошедшими в Турции и Сирии. В январе 2023 года казахстанцы совершили больше 22 000 сделок купли-продажи жилья, что на 27,2% меньше чем в январе прошлого года, тогда было зарегистрировано свыше 33 000 сделок. К слову, 2 года назад их количество составило 21 577.

Как катастрофа в Турции и Сирии может отразиться на рынок недвижимости в Алматы

По словам ведущего специалиста по недвижимости Александа Бикетова, на данный момент каких-то особых изменений на вторичную и первичную недвижимость из-за последних происшествий не наблюдается.

"В целом я думаю нет. Единственное, что те дома, которые были построены в более поздней постройке, в частности на панельные дома, скорее всего будет снижение цен. Основная причина изменения цен на дома 70-80-х годов второчиного жилья, это их год постройки, потому что все-таки человек их зачастую приобретает в ипотеку, и при этом конечно год имеет немаловажное значение, допустим у некоторых банков, предлагающие программы, есть ограничения на 50 лет на панельные дома, соответственно ни 70, 71, 72 год уже не проходит по ипотеке. Конечно это влияет на ликвидность объектов и они постепенно снижаются в цене". Ведущий специалист по недвижимости Александр Бикетов

Эксперты полагают, для того, чтобы понять динамику рынка недвижимости в Алматы, нужен как минимум месяц. Так как рынок не может так быстро отреагировать на происходящие события в мире. Поэтому, в течение февраля риэлторы будут следить за тенденциями роста или снижения цен на местном рынке жилья.

Исходя из анализа своей работы, Александр Бикетов не считает, что последние полгода, продажи квартир снизились. На его взгляд, количество совершенных сделок, остались на прежнем уровне. При этом, он отмечает, что данные в конце года, как правило показывают снижение сделок.

"Под конец года, сделок происходит довольно много, а в январе их всегда меньше чем в декабре. Если сравнивать январь в Алматы, то за последние 5 лет, мы видим стабильный рост сделок. Если до этого, в среднем было совершено где-то 4 тысяч сделок, то в январе прошло более 5 тысяч сделок. Это говорит о том, что спрос на недвижимость в южной столице есть, и он будет, потому что он является финансовым, научным и образовательным центром нашей страны. Поэтому недвижимость здесь всегда будет в спросе". Ведущий специалист по недвижимости Александр Бикетов

Частный дом или квартира: что лучше?

Планируя покупку жилья, всегда возникает вопрос, где лучше жить - в доме или квартире? Конкретного ответа нет, так как у каждого человека есть свои предпочтения. Но, давайте рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

Если говорить о квартире, то это шаговая доступность к транспортной и социальной инфраструктуре. Кроме того, квартира - выгодное вложение, потому что ее всегда можно сдать в аренду. Что касается, частного дома, то его главным плюсом станет наличие собственного участка, изолированность от шумных соседей, свежий воздух, но все же самым важным фактором является безопасность. В случае землетрясение человек, может быстро покинуть свое жилище.

К слову, алматинцы надолго запомнили пандемию, когда сотни тысяч людей по всему миру оказались в заточении в собственных квартирах. В этот период, владельцы частных домов ощутили все прелести собственного дома, и спрос на земельные участки, дома и даже старые дачи, возрос.

Между тем, если рассматривать только Алматы, то спрос на частные дома, чаще всего начинается весной, то есть люди покупают участки, чтобы за лето построить дом и сделать ремонт. Это сезонный процесс, который повторяется из года в год, и никак не зависит ни от каких событий и происшествий.

"Конечно, когда была пандемия несколько лет назад, был резкий перекос, и люди предпочитали продавать квартиры в городах, чтобы жить в частном доме. Была такая тенденция, но она была краткосрочной и потом рынок все отыграл". Ведущий специалист по недвижимости Александр Бикетов

По мнению специалиста, сегодня спрос на разные виды жилья - равномерный. Основываясь на данных его агентства, можно сделать вывод, что сделки по покупке частных домов за последнее время, не превышали 7 %, то есть львиная доля, по-прежнему приходится на покупку квартир.

Александр Бикетов, добавил, что люди всегда предпочитали более сейсмоустойчивые дома и жилье нового жилого фонда, но это касается тех, у кого есть возможность приобрести его.

Что важно для потенциальных покупателей

Александр Бикетов отмечает, что при выборе недвижимости, покупатель обращает внимание в первую очередь на район, расположение поблизости школ и детских садов, а также наличие удобных транспортных маршрутов. Он пояснил, что чаще всего люди рассматривают варианты покупки вторичного жилья. По его словам, люди, приобретающие жилье в Алматы, всегда стараются выбирать дома 80-х годов с монолитным сейсмоусилением.

"Особой паники среди клиентов, пока не наблюдается. Последние 2 года показали нам, что делать какие-то прогнозы, дело неблагодарное. Никто не ожидал пандемию и событий в Украине, поэтому мало ли, что может произойти. Но если рынок будет стабильный, мы не ожидаем большого спроса на частные дома. Ожидается стандартная ситуация на рынке, опять же если не появятся какие-то новые ипотечные программы, которые стимулируют рост рынка. А он, стабильно растет каждый год на 10-15%." Ведущий специалист по недвижимости Александр Бикетов

Своим мнением о том, влияют ли катаклизмы и события в соседних странах на рынок жилья Алматы, поделился финансовый аналитик Арман Бейсембаев. Он убежден, что происшествия в Турции, никак напрямую на нас не отразится. Здесь большую роль играет именно инерционность человеческой психики. Он считает, что у нас нет склонности переносить, то, что произошло в Турции, к нам.

"Да, в связи с последними событиями в Турции, начали говорить о качестве жилья, но в конечном итоге, что это поменяет? Не секрет, что новое строящееся жилье, которое и в обычное то время вызывает много вопросов и претензий. Дом построили, а через год по стенам появляются трещины. Какова вероятность, что такое жилье простоит, если вдруг тряханет под 8 баллов. Этот дом сложится как карточный домик, и это очевидные вещи. Но, что мы можем сейчас с этим сделать. Мы же не будем сейчас выселять этих людей из домов, чтобы построить дом, который бы соответствовал каким-либо стандартам, и кто за это заплатит – государство, бюджет, налогоплательщики или бизнес. Так что, эти дома будут стоять, пока не произойдет землетрясение. Финансовый аналитик Арман Бейсембаев

Специалист полагает, что и цена на алматинскую недвижимость не снизится, потому что есть бюджетная накачка, и высокий спрос со стороны населения, который постоянно растет. Да, есть проблема с платежеспособностью, но есть ипотека, банки, предлагающие жилищные программы, льготная ипотека, через которую все стимулируется, поэтому цена на жилье в ближайшее время не упадет.

"Этот вопрос имеет финансовую и моральную стороны. Финансовый вопрос: так или иначе, цены на жилье снизиться не могут, этому способствует растущая демография, спрос населения на жилье не удовлетворен полностью, он сильно превышает текущее предложение. Более того, его недостаточно и оно дорогое, платежеспособность населения низкая. Любое снижение цены на жилье будет восприниматься со стороны рынка как сигнал, поэтому даже если цены может быть каким-то образом снизятся, это будет мгновенно выкупаться населением. Казахстан, страна, которая даже по своим собственным нормативам не обеспечило население необходимыми квадратами. Насколько мне известно, на сегодняшний день у нас примерно 30 квадратов на человека выделяется, близко к этому значению Астана, а на втором месте по обеспеченности жильем, более- менее к этому вопросу подходит Алматы". Финансовый аналитик Арман Бейсембаев

Он отметил, что спрос на жилье со стороны населения сохраняется и будет устойчивым, а растущее население будет этому способствовать. Регионы у нас особо не развиваются, а вся молодежь устремляется в столицу и Алматы, поэтому, в такой перспективе, снижения цен на жилье ожидать не стоит, в независимости от каких-либо событий и происшествий.

В заключение, Арман Бейсембаев резюмировал, что если говорить с моральной точки зрения, новое строящееся жилье – не для людей.

"В жилье, которое сегодня строят, жить нельзя, это плохое жилье, которое если тряханет, рассыплется как карточный домик". Финансовый аналитик Арман Бейсембаев

В целом, судя по объявлениям, цены на жилье пока остаются на том же уровне. Кроме того, достаточно свежих объявлений о срочной продаже квартир в многоэтажных жилых комплексах Алматы тоже пока нет. Цены держатся примерно в коридоре от 30-35 млн тенге и выше, в зависимости от района, года постройки и квадратуры. Ценник на вторичное жилье также высок. Следует отметить, что хозяева частных домов просят за своих квадраты от 50 миллионов тенге и выше.

Предложений много, как говорится на любой вкус и "кошелек", но вопрос, повлияют ли трагические события в Турции и Сирии на спрос и изменят ли они ситуацию на рынке недвижимости в Алматы в целом, остается пока открытым.