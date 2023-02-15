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Законодательство РК

В Казахстане разработали правила лицензирования деятельности майнеров

В Казахстане разработали правила лицензирования майнеров Фото: Zakon.kz
В МЦРИАП разработали Правила лицензирования деятельности по цифровому майнингу, сообщает Zakon.kz.

Лицензия на осуществление деятельности по цифровому майнингу выдается по следующим подвидам:

  • I подвид – осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;
  • II подвид – осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, не имеющим на праве собственности или других законных основаниях центра обработки данных цифрового майнинга и осуществляющим цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных.

Так, для осуществления деятельности по цифровому майнингу на территории Казахстана индивидуальные предприниматели или юридические лица направляют через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz в уполномоченный орган в сфере цифровых активов:

  • заявление для получения государственной услуги по утвержденным формам;
  • сведения о соответствии квалификационным требованиям на осуществление деятельности цифрового майнинга и перечню документов, подтверждающих соответствие им.

Сроки рассмотрения документов и выдача результата оказания госуслуги с момента обращения на портал составляют:

  • при выдаче лицензии или приложения к лицензии – 15 рабочих дней;
  • при переоформлении лицензии или приложения к лицензии – три рабочих дня.

При этом указывается, что лицензия для цифровых майнеров, имеющих на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга, подлежит переоформлению в следующих случаях:

  1. перерегистрации ИП, изменении его наименования или юридического адреса/изменения наименования или места нахождения юридического лица;
  2. реорганизации юридического лица-лицензиата;
  3. изменения местонахождения центра обработки данных;
  4. изменения наименования подвида деятельности;
  5. источник приобретения электрической энергии (подключенные к единой электроэнергетической системе РК/генерирующие установки, не подключенные к единой электроэнергетической системе республики);
  6. наличия требования о переоформлении в законах РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 1 марта.

Глава государства 6 февраля 2023 года подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан", который предусматривает государственное регулирование в сфере цифровых активов, развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в республике для экономического развития и конкурентоспособности страны. Также в нем говорится о необходимо лицензировать деятельность майнеров.

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