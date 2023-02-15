В Казахстане разработали правила лицензирования деятельности майнеров
Лицензия на осуществление деятельности по цифровому майнингу выдается по следующим подвидам:
- I подвид – осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;
- II подвид – осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, не имеющим на праве собственности или других законных основаниях центра обработки данных цифрового майнинга и осуществляющим цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных.
Так, для осуществления деятельности по цифровому майнингу на территории Казахстана индивидуальные предприниматели или юридические лица направляют через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz в уполномоченный орган в сфере цифровых активов:
- заявление для получения государственной услуги по утвержденным формам;
- сведения о соответствии квалификационным требованиям на осуществление деятельности цифрового майнинга и перечню документов, подтверждающих соответствие им.
Сроки рассмотрения документов и выдача результата оказания госуслуги с момента обращения на портал составляют:
- при выдаче лицензии или приложения к лицензии – 15 рабочих дней;
- при переоформлении лицензии или приложения к лицензии – три рабочих дня.
При этом указывается, что лицензия для цифровых майнеров, имеющих на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга, подлежит переоформлению в следующих случаях:
- перерегистрации ИП, изменении его наименования или юридического адреса/изменения наименования или места нахождения юридического лица;
- реорганизации юридического лица-лицензиата;
- изменения местонахождения центра обработки данных;
- изменения наименования подвида деятельности;
- источник приобретения электрической энергии (подключенные к единой электроэнергетической системе РК/генерирующие установки, не подключенные к единой электроэнергетической системе республики);
- наличия требования о переоформлении в законах РК.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 1 марта.
Глава государства 6 февраля 2023 года подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан", который предусматривает государственное регулирование в сфере цифровых активов, развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в республике для экономического развития и конкурентоспособности страны. Также в нем говорится о необходимо лицензировать деятельность майнеров.
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