В Казахстане разработали правила лицензирования деятельности майнеров

В МЦРИАП разработали Правила лицензирования деятельности по цифровому майнингу, сообщает Zakon.kz.

Лицензия на осуществление деятельности по цифровому майнингу выдается по следующим подвидам:

I подвид – осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;

II подвид – осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, не имеющим на праве собственности или других законных основаниях центра обработки данных цифрового майнинга и осуществляющим цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных.

Так, для осуществления деятельности по цифровому майнингу на территории Казахстана индивидуальные предприниматели или юридические лица направляют через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz в уполномоченный орган в сфере цифровых активов:

заявление для получения государственной услуги по утвержденным формам;

сведения о соответствии квалификационным требованиям на осуществление деятельности цифрового майнинга и перечню документов, подтверждающих соответствие им.

Сроки рассмотрения документов и выдача результата оказания госуслуги с момента обращения на портал составляют:

при выдаче лицензии или приложения к лицензии – 15 рабочих дней;

при переоформлении лицензии или приложения к лицензии – три рабочих дня.

При этом указывается, что лицензия для цифровых майнеров, имеющих на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга, подлежит переоформлению в следующих случаях:



перерегистрации ИП, изменении его наименования или юридического адреса/изменения наименования или места нахождения юридического лица; реорганизации юридического лица-лицензиата; изменения местонахождения центра обработки данных; изменения наименования подвида деятельности; источник приобретения электрической энергии (подключенные к единой электроэнергетической системе РК/генерирующие установки, не подключенные к единой электроэнергетической системе республики); наличия требования о переоформлении в законах РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 1 марта.

Глава государства 6 февраля 2023 года подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан", который предусматривает государственное регулирование в сфере цифровых активов, развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в республике для экономического развития и конкурентоспособности страны. Также в нем говорится о необходимо лицензировать деятельность майнеров.