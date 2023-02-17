Полиция в Китае обучила белок искать наркотики
Как отмечено в публикации Daily Mail, в работе важен небольшой размер грызунов. Белки способны пробираться в самые укромные уголки: к примеру, в тайники, втиснутые в места на складах или посылках в распределительных центрах, а также на высоте.
Бригада белок будет подавать сигнал – легонько царапаться при обнаружении наркотиков.
Дрессировщики отмечают, что потребовались годы, чтобы довести белок до такого уровня способностей, но они проделали "отличную работу". К тому же, добавил он, белки обладают тонким обонянием.
Однако пройдет еще некоторое время, прежде чем белки будут задействованы в полевых условиях.
Стоит отметить, что это не первые грызуны, чье обоняние используется для общественных нужд. Так, крыс уже более десяти лет используют для поиска и обезвреживания бомб.