Полиция в Китае обучила белок искать наркотики

В Китае наркотики теперь будут искать белки. Специалисты заявляют: они столь же эффективны при обнаружении запрещенных веществ, как и собаки, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Daily Mail, в работе важен небольшой размер грызунов. Белки способны пробираться в самые укромные уголки: к примеру, в тайники, втиснутые в места на складах или посылках в распределительных центрах, а также на высоте.

Бригада белок будет подавать сигнал – легонько царапаться при обнаружении наркотиков.

Дрессировщики отмечают, что потребовались годы, чтобы довести белок до такого уровня способностей, но они проделали "отличную работу". К тому же, добавил он, белки обладают тонким обонянием.

Однако пройдет еще некоторое время, прежде чем белки будут задействованы в полевых условиях.





Стоит отметить, что это не первые грызуны, чье обоняние используется для общественных нужд. Так, крыс уже более десяти лет используют для поиска и обезвреживания бомб.