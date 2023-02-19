Аким Павлодарской области прокомментировал слухи об отключении ТЭЦ в Экибастузе

Фото: primeminister.kz

По словам акима области, Экибастузская ТЭЦ не останавливалась и работает в штатном режиме. Повреждение, ранее выявленное на трубопроводе сетевой воды устранено, сообщает Zakon.kz.

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