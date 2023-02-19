Аким Павлодарской области прокомментировал слухи об отключении ТЭЦ в Экибастузе
Фото: primeminister.kz
По словам акима области, Экибастузская ТЭЦ не останавливалась и работает в штатном режиме. Повреждение, ранее выявленное на трубопроводе сетевой воды устранено, сообщает Zakon.kz.
Асайын Байхан, аким Павлодарской области на своей странице в Facebook опроверг слухи о якобы отключении теплоотдачи на Экибастузском ТЭЦ.
"В работе находятся шесть котлоагрегатов № 5, 6, 9, 11, 12, 13 (3 водогрейных и 3 энергетических). По состоянию на 14.00 часов температура сетевой воды на выходе (подаче) из ТЭЦ составляет 71 градус".
Поэтапно станция наращивает оптимальные температурные параметры, что позволит жителям ощутить улучшение подачи теплоснабжения непосредственно в жилых домах.
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