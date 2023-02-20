Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 февраля

Фото: pexels

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 20 февраля 2023 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,23 тенге, евро – 472,48 тенге, рубля – 5,96 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 450,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,96 тенге, продажи – 6,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6,05 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 482 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5.95 тенге, продажи – 6,1 тенге. Читайте также Средний размер пенсии вырос в Казахстане Индекс KASE достиг 11-месячного максимума Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля

Следите за новостями zakon.kz в: