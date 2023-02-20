Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 февраля

тенге Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 20 февраля 2023 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,23 тенге, евро – 472,48 тенге, рубля – 5,96 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 450,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,96 тенге, продажи – 6,05 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6,05 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5.95 тенге, продажи – 6,1 тенге.

Читайте также

Средний размер пенсии вырос в Казахстане

Индекс KASE достиг 11-месячного максимума

Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля

Ирина Лукичева
Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Великобритания
В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления