Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,23 тенге, евро – 472,48 тенге, рубля – 5,96 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 450,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,96 тенге, продажи – 6,05 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6,05 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5.95 тенге, продажи – 6,1 тенге.