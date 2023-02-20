Выборы-2023: как узнать свой избирательный участок в Астане

19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Узнать свой избирательный участок в столице можно онлайн несколькими способами.

Акимат города Астаны предоставляет возможность получать сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени следующими способами.

Веб-сервис. Чат-бот в Telegram. Мобильное приложение Smart Astana. Единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.



Важно отметить, что основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке голосования является факт его регистрации по месту жительства, на территории указанного участка.

Для регистрации, корректировки и проверки адресных сведений необходимо обращаться на портал "электронного правительства" egov.kz в раздел "Гражданство, миграция и иммиграция → Регистрация населения и снятие с регистрационного учета" либо в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

"Реализуйте конституционное право, приняв участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихата 19 марта 2023 года", — заключили в пресс-службе акимата.