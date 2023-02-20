Битва поколений: живут ли казахстанцы лучше своих родителей

Классический конфликт отцов и детей вышел на новый уровень – благодаря социологическому исследованию. На сей раз аналитики поинтересовались, чей уровень жизни кажется соотечественникам выше – свой или отцов и матерей, сообщает Zakon.kz.

Социологи давно уловили общую для разных людей черту – оценивать свою жизнь в перспективе и ретроспективе. Попомните хотя бы модную тенденцию перед зимними праздниками подводить итоги уходящего года и строить планы на новый. Вот и международный опрос общественного мнения Gallup International подстроился под тренды и регулярно, на излете каждого года узнает, какими последние 12 месяцев были для респондентов в сравнении с предыдущими и чего они ожидают от аналогичного периода в ближайшем будущем.

Однако в юбилейном, посвященном 75-летию Gallup International опросе исследователи решили зайти еще дальше. Они попросили 60 724 респондентов из 65 стран сравнить свою жизнь с родительской и наблюдаемой, предполагаемой жизнью собственных детей.

Оператором опроса по Казахстану выступил Центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia.

Раньше было лучше?

Набившая оскомину фраза в нашем материале не зря лишилась утвердительной интонации. Ведь, если верить опрошенным, более половины из них (51%) живут лучше родителей. Или, по крайней мере, так считают. 23% придерживаются ровно противоположной точки зрения. Еще столько же не заметили особой разницы.

Фото: Zakon.kz

Что примечательно, чаще других успешнее предков себя считают люди за 55 лет. Рискнем предположить, что объясняется это тяжелыми послевоенными годами, выпавшими на долю старших, и прогрессом, большей частью доставшимся младшим.

Впрочем, куда более существенные различия восприятия наблюдаются в разрезе групп по уровню образования. Чем он выше, тем более респонденты склонны полагать, что живут лучше родителей.

Ну и, разумеется, самый влиятельный аспект – денежный. Нетрудно догадаться, что планка уровня дохода пропорциональна высоте оценки комфорта.

Позитивное видение своего поколения продемонстрировали жители Вьетнама, Нигерии, Косова, Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. Менее удовлетворенными оказались Берега Слоновой Кости, Япония, Перу, Молдова, Италия, Иордания и Сирия.

"Как видим, какая-либо зависимость от истории, социально-экономического развития, политической системы или культуры стран здесь абсолютно не прослеживается. Ведь, в отличии от стандартных вопросов, требующих сравнения с истекающим и наступающим годами, в данном случае респонденты должны обратиться не к непосредственным наблюдениям и собственному опыту, а к представлениям, формируемым самыми различными источниками и ментальными стереотипами", - подчеркнули аналитики.

Кому в Казахстане жить хорошо

Отметим, что число ответов со знаком "плюс" в свою, а не родительскую пользу среди соотечественников близко к мировому показателю – 54%. Более того, в нашей стране всего 10% сочли себя неудачливее мам и пап.

Фото: Zakon.kz

А вот когда выбор делается между собой и чадом, "очко", как правило, зачисляется последнему.

Сначала по миру. 44% респондентов надеются на лучшую, чем собственная, жизнь наследников. 28% предрекают детям худший сценарий. 20% придерживаются нейтралитета. Кстати, чем моложе и "упакованнее" опрошенные, тем радужнее в их глазах перспективы отпрысков.

Фото: Zakon.kz

А что Казахстан? По результатам исследования, он попал в пятерку стран, где наиболее оптимистично смотрят в будущее детей. Как видно по графику, в топе мы соседствуем с Нигерией, Косово, ОАЭ и Ганой. А первая строчка Нигерии заставляет задуматься, что это – вера в реальное улучшение ситуации или в чудо.

Вместе с тем среди недовольных предполагаемыми буднями дочек-сыночков - Словения, Италия, Швеция, Япония, Люксембург и Франция, то есть развитые государства. Остается только догадываться, что порождается в социуме как надежду, так и скепсис – "вопреки".

В целом, ситуация в мире выглядит так: тревога за новое поколение доминирует над удовлетворенностью жизнью собственного.