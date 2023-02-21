Пособия-2023: сколько получают многодетные казахстанские семьи

В январе государственное пособие по многодетности выплатили 532,6 тыс. семьям на сумму 33,1 млрд тенге. Об этом 21 февраля рассказали в Минтруда, сообщает Zakon.kz.

На это пособие могут рассчитывать семьи, которые имеют 4 ребенка и более. Это должны быть дети до 18 лет, которые совместно проживают с родителями. Либо это могут быть студенты очной формы обучения до 23 лет.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка или по 13 800 тенге.

Государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов ввели в Казахстане с 1 января 2020 года.

С 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.

В Минтруда рассказали, как будут назначаться пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.

