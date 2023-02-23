Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 23 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,6 тенге, евро – 475 тенге, рубля – 5,96 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 482 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,92 тенге, продажи – 6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 452,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,85 тенге, продажи – 6,1 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6 тенге.

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