Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,6 тенге, евро – 475 тенге, рубля – 5,96 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 452 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,92 тенге, продажи – 6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 452,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,85 тенге, продажи – 6,1 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 452 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 480 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6 тенге.