Нефтяные цены – чего ждать Казахстану?

Стоимость барреля нефти марки Brent упала 23 февраля из-за пессимизма инвесторов относительно состояния мировой экономики, сообщает Zakon.kz.

В четверг, 23 февраля, бочка черного золота марки Brent торговалась по 80,82 доллара, хотя еще в начале недели, 20 февраля, трейдеры просили за нее 84,07 доллара. Причиной падения нефтяных котировок стало озвученное в минувшую среду повышение процентной ставки ФРС США до 4,65%.





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По мнению аналитиков, увеличение ставки стало ответом на высокую инфляцию в Штатах и послужило "ястребиным" сигналом для уменьшения стоимости энергоресурсов.



"Повышение ставки укрепляет американскую валюту и снижает цены на сырье, номинированные в долларах. Помимо этого, продолжение повышений ставки ФРС может вызвать экономический спад в США. Учитывая 25-процентную долю американской экономики в мировой, этот спад может распространиться на всю мировую экономику, что напрямую влияет на настроение инвесторов", – считает генеральный директор ТОО "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

Доказательством турбулентной фазы в американской экономике служат и данные по росту ВВП. Этот показатель за прошлый год составил 2,1%, в то время как в 2021 году он доходил до 5,9%. Что, по мнению экспертов, говорит о начале рецессии в экономике Штатов.

"Данные по ВВП США имеют значение в свете темпов экономического роста – его замедление говорит сегодня о снижении спроса на топливо, если же американская экономика начнет набирать обороты, значит, страхи трейдеров относительно рецессии будут преодолены, и цены на нефть достигнут высоких уровней". Мурат Кастаев

Между тем эксперты отмечают и другие тревожные признаки спада экономического роста в Штатах. Так, по словам аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, в январе продажи построенных там домов упали до самого низкого уровня с октября 2010 года. При этом 12-месячное непрерывное падение стало самой длинной полосой, начиная с 1999 года, что также сигнализирует о факте торможения лидирующей мировой экономики, влияя на стоимость энергоресурсов.

"Три предыдущих месяца котировки находятся в диапазоне десяти долларов за баррель, другими словами, "черное золото" торговалось от 78 до 88 долларов. Нет предпосылок считать, что они выйдут за эти пределы, комфортные как для потребителей, так и производителей энергоресурсов", – говорит Александр Потавин.

По мнению эксперта, на стоимость нефти сегодня также влияют надежды инвесторов на оживление китайской экономики после отмены там антиковидных ограничений. В свою очередь беспокойство из-за сокращения добычи российской нефти и возможного в связи с этим дефицита энергоресурсов тоже давят на настроение инвесторов.

Недавно Казахстан заявил о намерении поставлять в нынешнем году в Германию 25 000 баррелей сырой нефти в день через российскую трубопроводную систему, что повышает вероятность попадания российской нефти на европейский рынок, несмотря на принятые санкции.

Говоря об экономике Казахстана, эксперты отмечают, что нынешние нефтяные котировки комфортны для страны.

"Среднегодовая цена в бюджете заложена в 85 долларов США, а по нашим ожиданиям, средняя цена по году будет ближе к 90 долларам за баррель. Это является позитивным фактором, учитывая, что нефтедобыча составляет 40% экономики страны и 60% доходной части бюджета, а если принимать во внимание косвенный мультипликативный эффект, то как минимум 2/3 экономики страны зависит от нефти", – считает Мурат Кастаев.