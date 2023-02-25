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Новая система оплаты проезда вводится в Шымкенте

Бескондукторная система оплаты проезда вводится в Шымкенте Фото: пресс-служба акимата города
С марта 2023 года в общественном транспорте Шымкента вводится безкондукторная система, сообщает Zakon.kz.

Жителей города просят при посадке в автобус в обязательном порядке производить оплату через валидаторы, SMS и QR-код.

При оплате наличными требуйте у водителя чек, который необходимо сохранять до конца поездки. Если вы рассчитываетесь транспортной картой, через SMS или QR-код, тариф составляет 70 тенге, при оплате наличными – 100 тенге, – отмечает Otyrar.

Согласно ст. 622 п. 2 КоАП, уклонение от оплаты за проезд в общественном транспорте влечет штраф в размере двух МРП. Об этом стоит помнить, так как регулярно на транспорте проводятся рейдовые мероприятия с участием сотрудников полиции.

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Оксана Житникова
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