"Черные списки" — новая реальность для авиадебоширов

С 1 марта 2023 года вступают в силу новые положения закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", согласно которым деструктивным пассажирам могут отказать в воздушной перевозке.

После придания официального статуса "черным спискам" пассажиров у отечественных авиакомпаний появилось право отказывать нарушителям в перевозке. Правонарушения на борту воздушных судов по сей день остаются острой проблемой для казахстанских перевозчиков.

Довольно мягкое отношение к "воздушным" нарушителям и небольшие штрафные санкции (за исключением штрафа за курение на борту – 50 МРП (172 500 тенге)) влияют на то, что количество недисциплинированных пассажиров с годами практически не уменьшается.

Годы пандемии коронавируса, когда пассажиры вынуждены были два года летать в масках, только ухудшили статистику. Недисциплинированные пассажиры – это помимо дискомфорта для других путешественников, прежде всего источник угрозы безопасности полета воздушного транспорта.

А любая внештатная ситуация на высоте около десяти тысяч метров над землей может привести к необратимой трагедии. Поэтому административная ответственность за деструктивное поведение во время полета ужесточается в целях усиления безопасности полета и защиты прав других пассажиров.

Например, на рейсах Air Astana и FlyArystan с 2017 года зарегистрировано 3349 случаев недисциплинированного поведения. Только за 2022 год таких инцидентов на борту рейсов Air Astana было 484 и на борту FlyArystan - 282.

Из них 61 - с применением физического насилия. Раньше в законодательстве не были предусмотрены "черные списки", и авиакомпании предотвращали повторные правонарушения путем ведения реестра неблагонадежных пассажиров или "серого списка".

Таких в 2022 году у Air Astana насчитывалось 153 человека, среди которых подавляющее большинство - мужчины. Есть в нем не только казахстанцы, но и иностранцы.

За дебоширами из "серого списка" устанавливался особый надзор во время их последующих перелетов, но им не отказывали в перелете. В прошлом году чаще всего недисциплинированные пассажиры встречались на рейсах из Алматы в Астану, Атырау, Актау, Тбилиси, Анталию, Стамбул и обратно.



Введение "черного списка" - это мера, которая должна стать эффективным инструментом воздействия на незаконопослушных пассажиров. Согласно статье 78-1 закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" теперь авиакомпания отказывает физическому лицу в перевозке, если пассажир ранее, в соответствии с законом, был внесен в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена.

На бортах Air Astana на каждую тысячу полетов приходятся 15 дебоширов и это высокий показатель. Для сравнения мировой показатель, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в среднем - это 2 дебошира на тысячу полетов. Одна незапланированная посадка обходится в 10 000 долларов и выше, которые оплачивает недисциплинированный пассажир добровольно либо взыскание производится через суд.

При каких условиях попадают в "черный список" авиакомпании?

К противозаконным действиям, за которые грозит включение в "черный список", относятся:

словесные оскорбления на борту;

неподчинение инструкциям безопасности;

применение физического насилия;

курение на борту воздушного судна;

нанесение урона имуществу перевозчика и другое.

При этом решение о внесении пассажира в "черный список" принимается не за факт дебоша на борту самолета, но на основании вступившего в законную силу постановления о наложении административного взыскания, либо обвинительного приговора суда за совершение определенных правонарушений.