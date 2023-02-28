Какой будет погода в первый день весны
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будет определять атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере – низовая метель.
Как отметили синоптики, лишь на юге, юго-востоке и востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков.
Также ожидаются туман, усиление ветра.
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