Какой будет погода в первый день весны

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будет определять атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере – низовая метель.

Как отметили синоптики, лишь на юге, юго-востоке и востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков.

Также ожидаются туман, усиление ветра.