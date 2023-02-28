Любовь, финансовые сложности и проблемы на работе: подробный гороскоп на весну

Астролог и психолог Ксения Шахова рассказала, кому из 12 знаков зодиака весной 2023 года суждено бесповоротно влюбиться, угодить в финансовые сложности и решать проблемы на работе, сообщает Zakon.kz.

В беседе с интернет-изданием "Пятый канал" эксперт по звездам отметила, что эта весна богата на астрологические события.

Овен

Все идеи стоит претворять в жизнь в марте и первой половине апреля. Это в первую очередь относится к деловым встречам, командировкам, подписанию контрактов. Май – это самый провокационный месяц, когда вы будете разбираться не только с внутренними конфликтами по поводу нереализованных карьерных целей, но и вовлечетесь в противостояния других людей на работе и в бизнесе.



С точки зрения красоты и здоровья весна этого года – поворотный период в понимании своей красоты, привлекательности и ресурсов. Вы уже чувствуете существенные перемены, которые в первую очередь связаны с вашим внутренним взрослением, и отказом от некоего эмоционального, энергетического груза. Дальше будет только интереснее. Вы постепенно обретаете силу, понимаете свою роль в жизни других людей, становитесь сильнее, крепче духом, бодрее. И переходите на новый уровень отношений со своим собственным телом.



Телец

В этом году период празднования дня рождения Тельцов сложный. И ответственности у вас меньше не станет. Май – один из наиболее неудачных периодов года для серьезных решений и для деловой активности. Постарайтесь все самое важное сделать в первой половине весны.

С точки зрения красоты и здоровья весной вы чувствуете себя настоящей королевой, потому что Венера большую часть времени путешествует по дружественным для вас знакам зодиака. Наслаждайтесь вниманием со стороны и комплиментами, сейчас вы действительно достойны похвалы и всего самого изысканного и дорогого.

Близнецы

С весны начинается большая перемена – в карьере, работе и бизнесе. Наконец-то звезды сошлись в конфигурации, которая позволяет вам принять ответственность за свою судьбу и стать по-настоящему взрослым. Главное – довериться своей душе и высшему чувству, которое помогает реализовать личные проекты, идти путем прогресса во всех сферах жизни.



Вы можете ощутить, что не столь привлекательны, как хотелось бы. Это почувствуют как мужчины, так и женщины. Скорее всего, это субъективное чувство, у которого не стоит идти долго на поводу. Из процедур выбирайте самые безобидные и проверенные, чтобы не пришлось все ресурсы направлять на восстановление собственного здоровья. Апрель для вас – это время проявить свою красоту в идеях и деловой коммуникации. Особенно благоприятное для людей, занятых творческой работой или гуманитарными науками.



Рак

Для вашего знака Весна – это продуктивный сезон. В работе и бизнесе возрастают активность, выносливость и способность справляться со сложными задачами. Весна распахивает двери в области науки, спорта, творчества и наполняет представителей вашего знака энтузиазмом, новыми идеями. Поэтому идите к намеченным целям и не оглядываясь назад.

С точки зрения красоты и здоровья влияние Сатурна в Рыбах для представителей вашего локального знака позволяет не только этой весной, но и в ближайшие два года постройнеть, убрать все лишнее и стать только лучше. Вы входите в поток структурирующей энергии, делающей вас более точными в своих решениях, более серьезными в образах и дисциплинированными в вопросах собственного здоровья.



Лев

В середине весны у вас получится вырваться вперед и добиться желаемых позиций. При этом май – один из самых провокационных месяцев года. Я это подчеркиваю не только для представителей вашего знака, но для представителей других знаков зодиака. В этот период вам потребуется вдвое больше выдержки и терпения, чтобы не наломать дров. Воздерживайтесь от грубых жестов, от бестактности по отношению к сослуживцам, просто чтобы сохранить авторитет на текущем месте работы. Конечно, от вас ждут королевской выправки, поэтому не подведите.



С точки зрения красоты и здоровья, несмотря на то, что вы очень самостоятельны во всем, в этом году стоит учитывать не только личные, но и общие рекомендации. Конец марта нежелателен для хирургических вмешательств. В апреле вы станете более подвижны и моложавы благодаря выбору свободной одежды, новым увлечениям или общению с молодыми людьми, которые вас окружают. А в мае – время отпустить старое либо искать компромиссы в тянущихся историях. В любом случае, пока Лилит находится во Льве, двигается по сектору вашего знака зодиака, многим Львам придется не раз столкнуться с соблазнами. Но Лилит во Льве дает как соблазны и искушения, различного рода провокации, часто в личной жизни, так и финансовое обогащение. Для деловых Львов это время увеличения прибыли.



Дева

Первая половина весны – это время повышенной нервозности и раздражительности. Малейшая неточность, социальные встряски и скандальность окружающих будут выбивать из колеи. Не опирайтесь только на негативные новости, старайтесь вовсе исключить из своего поля раздражающие информационные факторы. Полезно сосредоточиться на своих прямых обязанностях и укреплять собственные позиции на занимаемой должности, заниматься своей личной жизнью.

С точки зрения красоты и здоровья, когда все вокруг тревожны – самое время беспокоиться о личном психическом здоровье. Здесь главное – не переворачивать с "накручиванием" плохого. Все-таки вы люди Меркурия, эта планета покровительствует вам, а она связана с умом, интеллектом. В целом, это период проб и ошибок, но вы должны помнить о внутреннем равновесии, своей вере и высших силах, которые оберегают вас от опасности. Весной этого года усилится элемент духовности, а в мае можно создавать уют на дачном участке и заниматься флорой и фауной, биологией, цветоводством, тем, что связано с конкретными земными делами и осенью принесет вам урожай.



Весы

С переходом Плутона в знак Водолея, дружественной воздушной стихии, вы начинаете меняться в лучшую сторону. Любые трансформации, какими бы неожиданными и рискованными они ни были, пойдут на благо. Уходит старое, на смену бывшим моделям приходят прогрессивные идеи и решения. Пришло время по-новому оценить личные возможности и громче заявить о себе этому миру. Впрочем, без внимания вы не останетесь в любом случае. При этом в мае будет все аккуратно в социальном взаимодействии, чтобы не попасть под горячую руку пылких персон.

С точки зрения красоты и здоровья в марте Венера, ваша планета-покровитель, выходит на северный кармический узел. Планета подталкивает вас к проявлению себя на людях и самовыражению. Это отлично, если вы хотите получить признание, известность и быть в центре внимания. Апрель предостерегает от повышенной критичности и серьезности. В этом месяце могут возникать сложности с доходами, ну а в мае займитесь домом, кулинарией и обустройством семейного гнездышка.



Скорпион

Весной, особенно в мае, вы проходите проверку на прочность. Это сезон либо борьбы за выживание и высокой конкуренции, либо освобождения заблокированных ранее ресурсов. Стоит довериться своей интуиции. Но не спешите откровенно высказывать свои идеи в коллективе. Окружающие могут настороженно отнестись к вашим душевным порывам. Сохраняйте баланс, оберегая деловые контакты от проблем в личной жизни.

С точки зрения красоты и здоровья в марте вы почувствуете себя цветущей розой, которая прекрасна со всех сторон. Это месяц раскрытия сексуальности, женственности, мужественности. Подарите себе подарок, сходите в СПА, соляную пещеру или бассейн. Не экономьте на себе: процедуры, питающие тело, отлично подготовят вас к лету. Это касается как женщин, так и мужчин.



Стрелец

Весной вы столкнулись с противоположными тенденциями как в работе, так и бизнесе. С одной стороны, получится уловить состояние новизны и быстрого продвижения, а с другой – пространство будет ощущаться вяжущим, тянущим в прошлое. Объединение тенденций прошлого и будущего позволит вам продвинуться в нужном направлении. Поэтому не занижайте свои способности и свой вес в обществе.

Ну а с точки зрения красоты и здоровья настает время преображения. Но, вероятно, вы будете полностью погружены в рабочие дела либо обучение, поэтому красоту оставим на потом. Красота остается той сферой, куда вы направляете минимум времени. В апреле вам понадобятся поддержка близких людей и позитивная оценка. Да, вы ее получите. Говорите прямо, что думаете. В первой половине марта Венера на вашей стороне. Поэтому можно экспериментировать в образах, знакомиться, напоминать о себе, быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Май – это время затишья, углубления в семейные дела. Позаботьтесь в мае о коже лица, области декольте и живота.



Козерог

Вашу практичность и рассудительность ничто не тронет этой весной. Наступает еще один сезон, с которым вы справитесь на ура. Это период продвижения по карьерной лестнице, высоких продаж и личных успехов. Оставьте в покое тех, кто не на вашей стороне и в чем-то вами недоволен. Ищите единомышленников только в благожелательной среде.

С точки зрения красоты и здоровья вы сможете омолодиться и стать привлекательнее для противоположного пола. Воздержитесь от пластических операций во второй половине марта. Это самый провокационный месяц. В апреле можно также отказаться от лишнего, от старых вещей, обуви, парфюмерии для того, чтобы очистить свое пространство. А май уже подходит для того, чтобы уделить время себе, партнеру, насладиться личной жизнью и подумать о каких-то обновках.



Водолей

Вы – звезды этой весны! Переход Плутона в ваш знак удивляет, вдохновляет и делает вас более рискованным и отважным. Вы выступаете в долгий период трансформации. Многие личностные изменения будут идти от супруга, начальника либо отца. Главное в этом – не суетиться и давать себе больше времени на обдумывание решений. Все, что сейчас рушится, станет инструментом для новых удачных построек. Поскольку именно Водолеи легче других контактируют с коллективом, именно люди помогут вам подняться на вершину.

С точки зрения красоты и здоровья весной вы столкнетесь с внутренними конфликтами по поводу своей внешности, фигуры либо цвета волос. Не стоит отчаиваться, если в чем-то вы недотягиваете и до собственного эталонного образа. Вероятно, пока у вас завышенные ожидания и недооценка себя. В мае будет очень конфликтный период, поэтому откажитесь от хирургических вмешательств и выяснения отношений с противоположным полом.



Рыбы

Переход Сатурна в сектор вашего знака прибавляет обязанностей. Во всяком случае, подчеркивает все имеющиеся задачи и невыполненные обещания. Держитесь ранее заданного курса в работе, бизнесе и не вешайте нос. Сейчас будет много соблазнов, притом соблазнов скрыться от людей, изолироваться и уйти в свободное плавание. Перед тем как принять решение, несколько раз оцените риски и рассчитайте свои выгоды. Лучше, если вы будете заниматься взаимодействием с государством, официальными инстанциями, Сатурн помогает в этом.

С точки зрения красоты и здоровья весной все прекрасно – вы от отмечены романтикой, очарованием и красотой. Май – один из лучших периодов для того, чтобы сосредоточиться на красоте, на личном здоровье и привести себя в порядок. Придерживайтесь ритма сна и бодрствования, не поддавайтесь желанию провести больше времени у компьютера. Вашему организму как никогда нужны солнечный свет, положительные эмоции от живого общения.



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