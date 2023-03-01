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Казахстанская короткометражка "Молитва" взяла Гран-при Международного кинофестиваля в Сочи

Казахстанская короткометражка "Молитва" взяла гран-при Международного кинофестиваля в Сочи Фото: Zakon.kz
"Молитва" – это очень яркая и запоминающаяся история, снятая Первым каналом Евразия.

Молодой мужчина, дочь которого смертельно больна, попадает в одно купе с имамом, батюшкой и раввином.


Фото: Zakon.kz

"Эта короткометражка вызвала большие споры", – рассказывает генеральный продюсер фильма Игорь Пискунов.

Казахстанская короткометражка

Фото: Zakon.kz

"Но мы выиграли, потому что этот фильм "зацепил", потому что он очень эмоциональный, жизненный и рассказывает про нас, про Казахстан, про нашу удивительную страну".Игорь Пискунов

Посмотрите, не пожалеете.

Казахстанская короткометражка

Фото: Zakon.kz

Казахстанская короткометражка

Фото: Zakon.kz


Фото: Zakon.kz

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