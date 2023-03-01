Казахстанская короткометражка "Молитва" взяла Гран-при Международного кинофестиваля в Сочи

Фото: Zakon.kz

"Молитва" – это очень яркая и запоминающаяся история, снятая Первым каналом Евразия.

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