Казахстанская короткометражка "Молитва" взяла Гран-при Международного кинофестиваля в Сочи
Фото: Zakon.kz
"Молитва" – это очень яркая и запоминающаяся история, снятая Первым каналом Евразия.
Молодой мужчина, дочь которого смертельно больна, попадает в одно купе с имамом, батюшкой и раввином.
Фото: Zakon.kz
"Эта короткометражка вызвала большие споры", – рассказывает генеральный продюсер фильма Игорь Пискунов.
Фото: Zakon.kz
"Но мы выиграли, потому что этот фильм "зацепил", потому что он очень эмоциональный, жизненный и рассказывает про нас, про Казахстан, про нашу удивительную страну".Игорь Пискунов
Посмотрите, не пожалеете.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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