Седьмая ракетка мира применил против казахстанца его любимый трюк и выиграл матч
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Тем самым Даниил Медведев использовал прием, которым очень часто пользуется Александр Бублик во многих своих официальных матчах. А для россиянина это редкость, и он использовал этот трюк, чтобы, скорее всего, рассмешить болельщиков и своего товарища, с кем знаком с детских лет.
Эта подача принесла успех Даниилу Медведеву – 6:4, 6:2. К тому же российский теннисист одержал 11-ю победу подряд в последних трех турнирах. В двух из этих турниров он становился чемпионом.
Далее Медведева в четвертьфинале "Дубай Опен-2023" ждет представитель Хорватии Борна Чорич.