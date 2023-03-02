Седьмая ракетка мира применил против казахстанца его любимый трюк и выиграл матч

На кортах Дубая (ОАЭ) проходит крупный теннисный турнир с призовым фондом чуть меньше 3 млн долларов. В матче второго круга россиянин Даниил Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика. Медведев на матч-боле подал с руки, что принесло ему итоговый успех, сообщает Zakon.kz.

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Тем самым Даниил Медведев использовал прием, которым очень часто пользуется Александр Бублик во многих своих официальных матчах. А для россиянина это редкость, и он использовал этот трюк, чтобы, скорее всего, рассмешить болельщиков и своего товарища, с кем знаком с детских лет.





Эта подача принесла успех Даниилу Медведеву – 6:4, 6:2. К тому же российский теннисист одержал 11-ю победу подряд в последних трех турнирах. В двух из этих турниров он становился чемпионом.

Далее Медведева в четвертьфинале "Дубай Опен-2023" ждет представитель Хорватии Борна Чорич.

