Воспитанники шымкентского детского дома приняли участие в республиканском турнире

С 21 по 24 февраля в Шымкенте состоялся Чемпионат РК по баскетболу среди юношей. Наравне со сверстниками в турнире приняли участие команды из детского дома №4, выступающие при поддержке Международного благотворительного фонда Parimatch Foundation.

В республиканском турнире по баскетболу собрались команды из всех регионов Казахстана, а также 12 игроков одного из самых крупных детских домов в Шымкенте. Юные спортсмены участвовали в соревнованиях в рамках спонсорской программы "Спортивный наставник" благотворительного фонда Parimatch Foundation.





Фото: Parimatch

Напоминаем, в 2021 году Parimatch Foundation помог открыть спортивные секции в детском доме №4, полностью обеспечив детей экипировкой, необходимым инвентарем и наставничеством профессиональных тренеров. С тех пор дети уже не раз выезжали на различные соревнования и, по мнению главного тренера по баскетболу, стремительно развивают свои таланты.



"В этом чемпионате ребята показали себя намного лучше и увереннее, чем в предыдущих. Они уже бились практически на равных с учениками из спортивных школ и профессиональных клубов. В результате все три наши команды дошли до полуфинала. Я горжусь каждым из них – они очень ответственные, трудолюбивые и продолжают стремиться к победе, несмотря ни на что. Мы благодарны Parimatch Foundation за возможность регулярно участвовать в подобных мероприятиях и применять наши наработки на практике. Уверен, что рано или поздно мы вернемся чемпионами". Данил Серединский, главный тренер по баскетболу





Фото: Parimatch

Команды из детского дома №4 заняли 4-е место в категории U-21, а также 5-е места в категориях U-18 и U-16. Parimatch Foundation поздравляет спортсменов с новыми достижениями.



"Мы очень рады видеть, что дети продолжают тренироваться и получают удовольствие от занятий спортом. В этот раз они уже дошли до полуфинала, несмотря на то, что секция по баскетболу в детском доме №4 открыта лишь второй год. Для нас это яркий показатель того, что каждый ребенок может найти себя в спорте при наличии свободного доступа к тренировкам, качественного инвентаря и опытных наставников. Мы верим, что впереди у ребят светлое будущее, где, несомненно, пригодятся все те полезные качества, которые прививает им спорт". Инга Кайыржан, специалист проектов Parimatch Foundation в Казахстане

Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Миссия фонда – улучшить здоровье и благополучие общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению.