Закон о банкротстве вступил в силу: о чем еще нужно знать казахстанцам

С 3 марта в Казахстане начинает действовать закон о банкротстве. Закон не станет амнистией для казахстанцев и повлечет множество последствий для заемщиков, которые признают себя банкротами, сообщает Zakon.kz.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" предполагает три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.



По информации Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в зависимости от характеристик просроченной задолженности и финансового состояния любой гражданин Казахстана имеет право воспользоваться одной из этих процедур. При этом любая из процедур будет начата только по инициативе заемщика.

В чем различия?

Для внесудебного банкротства основными критериями выступают размер просроченной задолженности не выше 1600 МРП (5,5 млн тенге), отсутствие имущества и доходов, а также кредитор – финансовая организация.

"Есть и дополнительные условия: отсутствие погашения задолженности в течение 12 последовательных месяцев и законченная процедура урегулирования задолженности с кредитором". Первый заместитель председателя Совета АФК Ирина Кушнарева

Если при аналогичных условиях размер задолженности превышает 1600 МРП, гражданин должен обратиться в суд для процедуры судебного банкротства. Она также применяется, если кредитор не является финансовой организацией или если у должника есть имущество и в некоторых других случаях. К слову, подать заявление на банкротство смогут граждане, чья просрочка по кредитам превышает 12 месяцев.

При применении первых двух процедур человек получает статус банкрота.

Третья опция – восстановление платежеспособности – может позволить должнику восстановить свою платежеспособность и погасить свой долг в срок до 5 лет, не становясь банкротом. Он имеет право обратиться в суд за судебной процедурой восстановления платежеспособности под контролем финансового управляющего.

Какие ограничения ждут банкротов?

Банкротство не только избавит заемщика от долгов, но и наложит на него массу обязательств. Так, обанкротившиеся граждане не смогут брать новые кредиты в течение 5 лет. А в течение трех лет будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота.

Ранее заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов также отмечал, что в течение трех лет после завершения банкротства на основе налоговой декларации и других источников информации будут выявлять должников, которые в период банкротства скрыли свое имущество от кредиторов и не погасили свои долги.

"В случае выявления таких фактов процедура банкротства будет отменяться и будут возобновляться все меры по взысканию в действующем порядке, т.е. гражданин становится обыкновенным должником". Кайрат Миятов

Важен и еще один момент – банкротству подлежат только долги. С банкротов не будут сняты обязательства по выплате алиментов, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и другие.

Для кого закон?

Как отмечает Ирина Кушнарева, в некоторых обстоятельствах банкротство – если не единственный, то наиболее предпочтительный путь для освобождения от обязательств. Во всех остальных случаях заемщику лучше воспользоваться другими мерами урегулирования задолженности.

"Хотелось бы ожидать, что перечисленными выше процедурами воспользуются те, кто в них действительно нуждается, понимает последствия применения процедуры банкротства, в том числе продажу имущества, последующий мониторинг финансового состояния уполномоченным органом и кредиторами, запрет на получение любых кредитов и публичный статус банкрота". Ирина Кушнарева

Она добавила, что граждане, которые не хотят "банкротиться", могут обратиться к кредиторам с предложением о реструктуризации, воспользоваться процедурой восстановления платежеспособности. Эксперт отмечает, что не следует действовать эмоционально или под влиянием третьих лиц, обещающих легкое безосновательное списание всех обязательств.

"Насколько нам известно, уже есть активные рассылки от недобросовестных лиц о возможности просто отказаться от исполнения своих обязательств, несмотря на предупреждения и разъяснения от регулирующих органов". Ирина Кушнарева

Что думают банкиры?

Выступая на CFO Summit 2023, председатель правления Халык Банк Умит Шаяхметова отметила, что предсказать, какой эффект будет от этого закона, пока сложно. Но опасения вызывают так называемые "помогайки" с предложениями по списанию долгов.

"Такого рода законодательные акты, с одной стороны, служат каким-то временным облегчением проблемным заемщикам, даже не проблемным, а тем, кто попытается себя под эту категорию поставить. Но они не понимают, что на будущее они себя ограничивают на новые заимствования". Умит Шаяхметова

Она уверена, что возникнет ситуация, при которой люди, объявившие себя банкротами, поднимут волну возмущений (поскольку не смогут в течение 5 лет взять кредит), и не исключено, что государство вновь пойдет им навстречу.

"У нас очень часто присутствуют иждивенческие настроения среди населения, а государство эти вещи иногда поддерживает". Умит Шаяхметова

Финансист Галим Хусаинов считает, что закон о банкротстве важный и нужный, но, принимая его, нужно было применять комплексный подход с учетом всех рисков и последствий.

"Мне кажется, на первом этапе нужно было его сделать очень жестким и сначала дать эту возможность тем, кому реально требуется списание. Потому что сейчас закон сделали достаточно лояльным". Галим Хусаинов

Финансист добавил, что ограничение по выдаче новых кредитов на 5 лет также не является новшеством. Он убежден, что для тех, кто пользуется данной программой, нужные более жесткие меры. Чтобы банкротство получали только те, кто по-настоящему в этом нуждается. И этот инструмент не стал лишь способом обойти обязательства перед БВУ.

"Банковская система устроена так, что если ты находишься на просрочке и был проблемным, то тебе в ближайшие 5 лет кредит и так не дадут, потому что так устроены риски". Галим Хусаинов

Сколько должников смогут обанкротиться?

В АФК сообщили, что согласно информации Минфина РК, заемщиков с просрочкой более 360 дней по состоянию на 1 июля 2022 года насчитывалось 886,8 тысячи человек, их них задолженность менее 1600 МРП имели 875 тысяч, или 99% заемщиков со средней суммой задолженности 430 тысяч тенге.





"Важно учесть, что задолженность неоднородна, сформирована за неопределенный период времени, поэтому указанная сумма является очень условной. По тем же данным МФ РК, по ипотечным займам, обеспеченным залогом, просрочку более 360 дней допустили 4,6 тыс. заемщиков. Также нужно отметить, что 738 тыс. человек имеют налоговую задолженность и 1,2 млн человек имели задолженность по коммунальным платежам". Ирина Кушнарева

Существует оценка, что ожидаемое число заявителей на судебное банкротство может составить около 30 тыс. человек. Но действительное количество заявителей покажет только время.