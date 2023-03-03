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Алан Курмангалиев стал победителем международного турнира в Португалии

Настольный теннис Португалия Победа Фото: Instagram/ttrfk
16-летний представитель карагандинской школы настольного тенниса Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире WTT Youth Contender, который проходит в португальском городке Вила-Реал, сообщает Zakon.kz.

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В возрастной категории до 17 лет казахстанский теннисист поочередно обыграл Франсеска Карреру (Испания), Хуана Рамиреса (Колумбия), Ноя Вителя (Франция), Энрике Риоса (Пуэрто-Рико), Мартина Сипа (Чехия), Даниэля Берзосу (Испания), Драгоша Бужору (Румыния). 


Настольный теннис Португалия Победа

Фото: Instagram/ttrfk

После этого успеха Алан Курмангалиев 3 марта вступает в борьбу среди спортсменов до 19 лет, где он сыграет под вторым номером рейтинга. И по жеребьевке начнет соревнования со второго круга одиночного разряда, где встретится с победителем матча Лисандро Бласко (Аргентина) – Мартин Сип (Чехия).  

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