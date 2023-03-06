Акимат не должен решать вопросы дольщиков — эксперты

После обращения обманутых дольщиков двух алматинских ЖК с просьбой вмешаться в ситуацию, аким города Ерболат Досаев дал поручение структурным подразделениям акимата совместно с прокуратурой Алматы провести дополнительную проверку законности действий застройщика.

И уже 5 марта директор и несколько должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt" (застройщика жилых комплексов "Уш коныр" и "Весновка") были арестованы по решению прокуратуры Алматы.

Мера пресечения избрана на 2 месяца, проводится досудебное расследование.



Вместе с тем, по мнению экспертов, вмешиваться в такие ситуации акимат не должен. Это функция надзорных и следственных органов.

"На примере дольщиков ЖК "Уш Коныр" и "Весновка" хотелось бы сказать, что никогда не надо сидеть и ждать чего-то, если нарушаются ваши права, связанные со строительства жилья. Надо сразу же написать заявление в прокуратуру и в рамках закона решать возникшие проблемы, конфликт интересов. Необходимо решать подобные вопросы в правовом русле и если ваша жалоба будет обоснована, то будут приняты соответствующие меры". Юрист Жанибек Башанов

Он отметил, что проблем в сфере строительства жилья в Алматы более, чем достаточно и при их возникновении юристы настоятельно рекомендуют решать возникающие проблемы в рамках закона.