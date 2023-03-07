Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 432,83 тенге, евро – 460,06 тенге, рубля – 5,75 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 438 тенге, продажи – 442 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,65 тенге, продажи – 5,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 438 тенге, продажи – 443 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,9 тенге
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 439 тенге, продажи – 442 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 5,8 тенге.