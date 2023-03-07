Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 7 марта 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 432,83 тенге, евро – 460,06 тенге, рубля – 5,75 тенге.

Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 438 тенге, продажи – 442 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 470 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,65 тенге, продажи – 5,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 438 тенге, продажи – 443 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 474 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,9 тенге Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 439 тенге, продажи – 442 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 5,8 тенге. Читайте также Доллар начал расти на торгах 6 марта Экономический календарь: что ждет мировые рынки на этой неделе Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 марта

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