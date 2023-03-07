Токаев наградил двух полицейских из Шымкента и Жанатаса

7 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Акорды, за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, президент постановил наградить орденом "Айбын" ІI степени:

Арипжанова Армана Талгатовича – оперуполномоченного Управления полиции района "Туран" Департамента полиции города Шымкента Министерства внутренних дел;

Конусова Бекена Кенесовича – оперуполномоченного Отдела полиции Сарысуского района Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел.

Указ вводится в действие со дня подписания.

20 февраля Арман Арипжанов, рискуя собственной жизнью, обезвредил и задержал подозреваемого в разбойном нападении на оружейный магазин в городе Шымкенте.

19 февраля Бекен Конусов проявил мужество и героизм при пресечении преступной деятельности вооруженных преступников в городе Жанатасе Жамбылской области.