Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев наградил двух полицейских из Шымкента и Жанатаса

Токаев наградил двух полицейских из Шымкента и Жанатаса Фото: akorda.kz
7 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Акорды, за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, президент постановил наградить орденом "Айбын" ІI степени:

  • Арипжанова Армана Талгатовича – оперуполномоченного Управления полиции района "Туран" Департамента полиции города Шымкента Министерства внутренних дел;
  • Конусова Бекена Кенесовича – оперуполномоченного Отдела полиции Сарысуского района Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел.

Указ вводится в действие со дня подписания.

20 февраля Арман Арипжанов, рискуя собственной жизнью, обезвредил и задержал подозреваемого в разбойном нападении на оружейный магазин в городе Шымкенте.

19 февраля Бекен Конусов проявил мужество и героизм при пресечении преступной деятельности вооруженных преступников в городе Жанатасе Жамбылской области.

Читайте также

Токаеву представили книгу об истории Казахстана

Токаев поговорил по телефону с Путиным

Ашимбаев отчитался перед Токаевым

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Жанатас Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
в Казахстане легализуют автомобили-конструкторы
В Казахстане легализуют автомобили-конструкторы, завезенные под видом запчастей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления