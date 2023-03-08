Ваш день: топ-3 вдохновляющих фильма о женщинах в политике

Весенние праздники и выходные как нельзя лучше подходят для поиска мотивации на новые свершения. Zakon.kz сделал подборку достойного внимания кино о сильных женщинах.

"Железная леди"





Биографическая драма о жизни Маргарет Тэтчер, премьер-министра Великобритании.

Сюжет строится вокруг последних лет жизни Тэтчер, когда некогда "железная леди", ныне страдающая от деменции, вынуждена предаваться воспоминаниям о ярком прошлом в своем имении.

Женщина пытается спокойно доживать свои дни, но ее мучают навязчивые видения. С ними она ведет длинные беседы, делится фактами из своей невероятной биографии и ностальгирует по былому.

В частности, в своих внутренних метаниях Маргарет все время погружается во времена знакомства со своим будущим супругом, позже поддерживающим ее на пути борьбы за высокий статус.

Политическая карьера Тэтчер оставила след в истории – как всего мира, так и ее собственной. Фильм расскажет о том, как много пришлось пережить обыкновенной женщине, чтобы стать "железной" и остаться в памяти потомков.

Образ политика на экране блестяще воплотила Мерил Стрип, удостоившаяся за роль премий "Оскар" и "Золотой глобус".

"Диана: История любви"





Лента о том, что жизнь принцессы может быть вовсе не так проста, как о ней принято думать.

Принцесса Диана – одна из ярчайших и красивейших женщин в истории. Она покорила сердца миллионов современников и потомков, но по злой иронии так и не сумела стать особенной для собственного мужа.

Став женой наследника британского престола, принца Чарльза, Диана не растеряла человечности и умения заботиться об окружающих. Во многом она прославилась в силу своей активной благотворительной деятельности.

Королевской семье Леди Ди подарила двух наследников. Однако и это не растопило отданного сопернице сердца их отца. В итоге Диана влюбилась в другого человека, отношения с которым, естественно, скрывались.

Фильм позволяет погрузиться в жизнь одного из главных объектов подражания для женщин.

В ролях: Наоми Уоттс, Навин Эндрюс, Джульет Стивенсон и другие.

"Принцесса Монако"





Картина о еще одной безусловной любимице публики, американской актрисе Грейс Келли.

Купающаяся в обожании режиссеров, во время очередных съемок красавица повстречала князя Монако Ренье III.

Знакомство переросло в семью, а некогда блиставшая на экранах Грейс оказалась перед сложным выбором: согласиться на сулящие большой успех предложения ролей из Голливуда или избрать тихую жизнь матери и жены. Второе придется делать вопреки занятости мужа и холодности со стороны двора.

Захватывающая история о том, как признанная королева Голливуда примерила на себя корону иного рода, но не потеряла себя.

В образ принцессы Монако вжилась – весьма убедительно – актриса Николь Кидман.