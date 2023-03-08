Мужчина в Караганде домогался до девочки в лифте

23-летний мужчина-сосед зашел вместе с 14-летней девочкой в лифт. Оказавшись наедине он начал к ней приставать, сообщает Zakon.kz.

Видео, снятое камерой наблюдения в лифте, появилось в соцсетях Казахстана, передает Almaty.tv.

Мужчина нажимал на кнопки разных этажей, чтобы девочка не могла выйти, и предлагал ей провести с ним время в съемной квартире. Когда мужчина, наконец, вышел из лифта и оставил девочку в покое, она расплакалась.





Дома она пожаловалась родителям, те написали заявление в полицию. Уголовного правонарушения в полиции не усмотрели, дело передали в административный суд.

В итоге мужчине дали трое суток ареста по статье 434 части 1 КоАп РК "Мелкое хулиганство".

В суде объяснили, что такую меру наказания назначили в связи с тем, что мужчина в лифте не применил насилие и физическую силу.

"Судом К. признан виновным в совершении правонарушения статьи 404 КОАП РК за оскорбительное приставание к физическим лицам. И с учетом отсутствия отягчающих по делу обстоятельств, на него наложено взыскание в виде административного ареста сроком на трое суток. Постановление суда не вступило в законную силу". Председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алексей Ан

По словам матери девочки, после случившегося она пережила шок и получила психологическую травму.



"Моя дочка потерпела насилие. Дочка у меня в шоковом состоянии. Теперь она боится в подъезд выходить. В лифт заходить. Теперь она мужчин просто на просто боится. Плакала. Шок у нее был. Она понимает, что с чужими нельзя ездить в лифте, но он за ней забежал". Мама девочки Альмира Абдикаримова

Позже неравнодушные граждане заставили мужчину записать видео с извинениями. Оказалось, что у него есть жена и дети. Он приехал в Караганду на работу из Туркестанской области. И признался, что хотел увести подростка к себе домой.





"Я позвал ее домой. У меня были дурные мысли. Я признаю. Это правда. Я от этого не отказываюсь, все признаю", - говорит мужчина.

Мать девочки с вердиктом не согласна и намерена его обжаловать. Она требует ужесточить наказание.



Известно, что мужчина был вынужден сменить место жительства.