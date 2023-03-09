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Законодательство РК

В Казахстане усилят институт инвестиционного омбудсмена

В Казахстане усилят институт инвестиционного омбудсмена Фото: AdobeStock
МИД РК подготовил изменения в Положение о деятельности инвестиционного омбудсмена, сообщает Zakon.kz.

В частности, у инвестиционного омбудсмена появится заместитель – первый руководитель уполномоченного органа по инвестициям или лицо, исполняющее его обязанности.

Инвестиционный омбудсмен – это должностное лицо, назначаемое правительством Казахстана, на которое возлагаются функции по содействию в защите прав и законных интересов инвесторов.

Также вносится дополнение о том, что по инвестиционным проектам, стоимость которых составляет более 500 миллионов тенге, государственные органы будут направлять уведомления заместителю инвестиционного омбудсмена о жалобе (претензии) и исковом заявлении к инвестору перед инициированием судебного разбирательства.

В МИД РК напомнили, что в Казахстане принцип инвестиционного омбудсмена впервые был предусмотрен в 2014 году в Законе "Об инвестициях", тогда же было разработано положение о его деятельности.

"В настоящее время с учетом проводимых реформ и притока иностранных инвестиций, а также с учетом обстоятельств международной обстановки необходимо усилить институт инвестиционного омбудсмена. Сложившаяся практика требует постоянной работы данного института, в связи с чем необходимо назначить постоянного заместителя инвестиционного омбудсмена, который будет возглавлять рабочую группу, а также осуществлять контроль за организацией деятельности ИО", – говорится в обосновании МИДа.

Вместе с тем указывается, что в настоящий момент практика рассмотрения жалоб и обращений инвесторов Комитетом по инвестициям МИД РК и АО "НК "KAZAKH INVEST" показала игнорирование государственными органами требования об обязательном информировании уполномоченного органа по инвестициям о начале судебных разбирательств с инвесторами.

"Необходимо обеспечить контроль за исполнением данного положения путем назначения заместителя инвестиционного омбудсмена, который обеспечит контроль и мониторинг инвестиционных споров инвесторов", – резюмировали в ведомстве.

В МИДе отметили, что принятие проекта позволит эффективно рассматривать жалобы инвесторов на действия и бездействие государственных органов, а также усилить институт инвестиционного омбудсмена.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 марта.

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