Водителям скорой помощи увеличат зарплату с 1 июля

Министерство здравоохранения подготовило дополнение в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается, с 1 июля 2023 года водителям станций скорой медицинской помощи; отделения скорой медицинской помощи (мобильных бригад) при организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сделать доплату в 200% к базовому должностному окладу (35 394 тенге) за особые условия работы.

В Минздраве отметили, что в настоящее время наблюдается резонанс среди водителей скорой медицинской помощи из-за низкой заработной платы, что приводит к забастовкам (город Жанаозен, Мангистауская область).

В связи с чем Министерство здравоохранения предлагает установить новую доплату за особые условия труда в размере 200% от БДО.

В Минздраве отметили, что водители скорой помощи достаточно часто оказываются в сложных условиях и оказывают первую помощь пострадавшим наравне с медиками, участвуют в спасении жизней казахстанцев.

Как поясняется, в контингент лиц без медицинского образования, подлежащих обязательному прохождению курсов первой помощи входят также работники организаций здравоохранения, не имеющие медицинского образования, в том числе водители скорой помощи.



В Минздраве посчитали, что дополнительная потребность в средствах на 2023-2025 годы составит 13 369 млн тенге на 11 096 водителей:



2023 год (с 1 июля) - всего 2 602,6 млн тенге: Минздрав – 2 588,8 млн тенге (10 928,25 шт.ед.), КНБ – 0,8 млн тенге (3 шт. ед.), МЧС – 13 млн. тенге (165 шт. ед.);

Минздрав – 2 588,8 млн тенге (10 928,25 шт.ед.), КНБ – 0,8 млн тенге (3 шт. ед.), МЧС – 13 млн. тенге (165 шт. ед.); 2024 год – всего 5 327,7 млн тенге: Минздрав – 5 247,1 млн тенге, КНБ – 1,4 млн тенге, МЧС – 79,2 млн тенге;

Минздрав – 5 247,1 млн тенге, КНБ – 1,4 млн тенге, МЧС – 79,2 млн тенге; 2025 год – всего 5 438,7 млн тенге: Минздрав – 5 356,3 млн тенге, КНБ – 1,5 млн тенге, МЧС – 80,9 млн тенге.

Таким образом, резюмировали в министерстве, принятие документа приведет к повышению заработной платы водителей скорой медицинской помощи системы здравоохранения и снимет социальную напряженность.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.