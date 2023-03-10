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В Казахстане изменят правила безопасности в школах

в казахстанских школах изменят правила безопасности Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило изменения в Типовые правила деятельности школ, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила внесут дополнение о том, что во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители. А во время уроков и мероприятий, проводимых за пределами организации образования, ответственность за жизнь и безопасность обучающихся возлагается на педагогов.

Как поясняется, это определит границы ответственности школы за жизнь и безопасность ребенка. Во время нахождения детей вне школы (до уроков, после уроков, в каникулярное время) ответственность возлагается на родителей или законных представителей.

Кроме того, говорится, что при совершении школьниками проступков, нарушений требований правил внутреннего распорядка школы не допускается их отстранение от уроков, а также выдворение из организации образования без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Школа должна уведомить родителей или иных законных представителей о произошедшем случае и пригласить их в организацию образования, при необходимости принимают соответствующие меры.

Также предусматривается, что на уроках школьники и педагоги не должны пользоваться мобильными телефонами, за исключением случаев необходимости их применения на уроке по решению педагога.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.

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