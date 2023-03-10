На одного казахстанского участника стало меньше на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе
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Юлия Путинцева в первом круге данного турнира проиграла 76-й ракетке мира из Чехии Каролин Муховой – 3:6, 6:4, 4:6. Тем самым она стала вторым представителем Казахстана, которая завершила выступления в "одиночке". Накануне не смог преодолеть стартовый раунд Александр Бублик.
Теперь Юлия продолжит борьбу в парных играх с канадкой Бьянку Андрееску. Вечером 10 марта казахстанско-канадская пара сыграет с дуэтом Николь Меличар-Мартинес (США) и Эллен Перез (Австралия).
11 марта в борьбу вступает лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая за выход в третий круг одиночного разряда поспорит с американкой Софьей Кенин.