На одного казахстанского участника стало меньше на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка Казахстана среди женщин Юлия Путинцева покинула сетку одиночного разряда на крупном американском турнире WTA Indian Wells 1000. Она не смогла пройти стартовый круг этих соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Юлия Путинцева в первом круге данного турнира проиграла 76-й ракетке мира из Чехии Каролин Муховой – 3:6, 6:4, 4:6. Тем самым она стала вторым представителем Казахстана, которая завершила выступления в "одиночке". Накануне не смог преодолеть стартовый раунд Александр Бублик.

Теперь Юлия продолжит борьбу в парных играх с канадкой Бьянку Андрееску. Вечером 10 марта казахстанско-канадская пара сыграет с дуэтом Николь Меличар-Мартинес (США) и Эллен Перез (Австралия).

11 марта в борьбу вступает лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая за выход в третий круг одиночного разряда поспорит с американкой Софьей Кенин.