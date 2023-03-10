Казахстан стал собственником части российского имущества на Байконуре

Фото: primerminister.kz

Правительство Казахстана подписало постановление от 3 марта 2023 года "О принятии имущества в республиканскую собственность", сообщает Zakon.kz.

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