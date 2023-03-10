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Казахстан стал собственником части российского имущества на Байконуре

Казахстан стал собственником части российского имущества на Байконуре Фото: primerminister.kz
Правительство Казахстана подписало постановление от 3 марта 2023 года "О принятии имущества в республиканскую собственность", сообщает Zakon.kz.

"Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.

Таким образом, Казахстан стал собственном следующего имущества:

  • Космический аппарат 11Ф647М "Экран-М", его составные части и комплектующие, 1991 года выпуска;
  • Сборочно-защитный блок, его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления, 1993 года выпуска;
  • Система испытаний объектов, 1991 года выпуска;
  • Системы – 2 штуки, 1986 года выпуска.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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