Казахстан стал собственником части российского имущества на Байконуре
Фото: primerminister.kz
Правительство Казахстана подписало постановление от 3 марта 2023 года "О принятии имущества в республиканскую собственность", сообщает Zakon.kz.
"Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.
Таким образом, Казахстан стал собственном следующего имущества:
- Космический аппарат 11Ф647М "Экран-М", его составные части и комплектующие, 1991 года выпуска;
- Сборочно-защитный блок, его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления, 1993 года выпуска;
- Система испытаний объектов, 1991 года выпуска;
- Системы – 2 штуки, 1986 года выпуска.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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