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В Казахстане появится национальный орган по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

В Казахстане появится национальный орган по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Фото: primerminister.kz
Подготовлен проект постановления правительства РК "О назначении национального органа по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Министерство энергетики Республики Казахстан национальным органом по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", – говорится в документе.

Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний о назначении национального органа в Казахстане.

В пояснительной записке к документу говорится, что согласно Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний каждое государство-участник обязуется не производить испытательный взрыв ядерного оружия, запрещать и предотвращать ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

Всеобъемлющий контроль за соблюдением Договора возложен на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, использующую современные технологии в области сейсмического, радионуклидного и инфразвукового контроля.

Режим проверки создается в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, включает в себя Международную систему мониторинга, в которую входят мероприятия по сейсмологической, радионуклидной, гидроакустической и инфразвуковой системам слежения, а также консультационные процедуры, инспекции на местах и меры безопасности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 28 марта.

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