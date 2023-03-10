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От минус 15 до плюс 20: синоптики дали прогноз на выходные в Казахстане

От минус 15 до плюс 20: синоптики дали прогноз на выходные в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11-13 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", неустойчивый характер погоды ожидается на большей части страны.

"Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром, в северо-западных, северных и восточных регионах прогнозируется низовая метель", – рассказали синоптики. 

11-12 марта на юге страны пройдут сильные дожди.

"12-13 марта в восточных областях республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 12-13 марта на юго-востоке Казахстана – сильные дожди".  РГП "Казгидромет"

По стране ожидаются туманы, в северной половине – гололед. В южной половине республики ожидаются грозы.

Температура воздуха:

  • в западных областях страны ожидается колебание ночью от 0+10°С до -2+8°С, днем от +3+15°С до +7+18°С,
  • понижение на северо-западе, севере, в центре, на востоке республики ночью от 0-12°С до -3-15°С, днем от -3+10°С до -5+3°С,
  • на юге ночью понижение до -3+10°С, днем повышение до +10+20°С,
  • на юго-востоке понижение ночью до 0+8°С, днем – до +2+18°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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