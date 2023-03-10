От минус 15 до плюс 20: синоптики дали прогноз на выходные в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11-13 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", неустойчивый характер погоды ожидается на большей части страны. "Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром, в северо-западных, северных и восточных регионах прогнозируется низовая метель", – рассказали синоптики. 11-12 марта на юге страны пройдут сильные дожди. "12-13 марта в восточных областях республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 12-13 марта на юго-востоке Казахстана – сильные дожди". РГП "Казгидромет" По стране ожидаются туманы, в северной половине – гололед. В южной половине республики ожидаются грозы. Температура воздуха: в западных областях страны ожидается колебание ночью от 0+10°С до -2+8°С, днем от +3+15°С до +7+18°С,

понижение на северо-западе, севере, в центре, на востоке республики ночью от 0-12°С до -3-15°С, днем от -3+10°С до -5+3°С,

на юге ночью понижение до -3+10°С, днем повышение до +10+20°С,

на юго-востоке понижение ночью до 0+8°С, днем – до +2+18°С. Читайте также Женщина показала восстановленное после нападения собаки лицо Ответственность за переработки в госорганах хотят ужесточить в Казахстане Эксперты АФК улучшили прогноз по курсу тенге на апрель

Следите за новостями zakon.kz в: