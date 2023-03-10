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В Казахстане разработали правила выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей

в Казахстане разработали правила выплаты пособий семьям Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения разработало Правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, сообщает Zakon.kz.

К таким пособиям относятся денежные выплаты в виде:

  • единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка;
  • ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет;
  • ежемесячного государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими 18-летнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 24-летнего возраста) (пособие многодетной семье);
  • ежемесячного государственного пособия матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени (далее – пособие награжденной матери).

Так, пособие по уходу назначается со дня рождения ребенка по достижении им возраста полутора лет включительно, а в случаях усыновления ребенка и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении или со дня установления опеки по достижении им возраста полутора лет.

При назначении пособия по уходу за ребенком в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку дети, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя.

При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах.

В случае обращения за назначением пособия по уходу после смерти ребенка, не достигшего возраста полутора лет, пособие по уходу назначается по месяц смерти включительно.

Пособие по уходу кандасам назначается со дня рождения ребенка, но не ранее даты установления статуса кандаса.

При этом пособия на рождение и по уходу назначаются независимо от доходов семьи ребенка.

Аналогичным образом расписан порядок назначения всех названных пособий.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 29 марта.

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