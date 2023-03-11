Лучшие ІТ-стартапы стран ОТГ получат грант на обучение в Кремниевой долине

Топ-20 лучших технологических стартапов стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдут обучение в Кремниевой долине, сообщает Zakon.kz.

Международный технопарк Astana Hub представляет возможность лучшим технологическим стартапам стран ОТГ масштабировать свой проект на мировой рынок, в том числе в США. Для этого Astana Hub заключил договор с Draper University, в рамках которого 20 перспективных стартапов пройдут интенсивную программу акселерации Hero Training в Кремниевой долине.

Договор о сотрудничестве подписали генеральный директор Astana Hub и президент Draper University Asra Nadeem 10 марта в Сан-Матео во время официального визита министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина в США.

"Мы намерены обеспечить нашим стартапам доступ к лучшим мировым практикам. Draper University уже стал катализатором успеха для многих молодых IT-компаний, поскольку в нем уникальное сочетание ресурсов, капитала и международных экспертов, позволяющих стартапам стремительно развиваться. Уверен, что наше сотрудничество позволит участникам программы вывести свой бизнес на новый уровень и добиться успеха в конкурентном мире предпринимательства в глобальном масштабе", – отметил министр Багдат Мусин.

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Программа состоит из следующих этапов:



Топ-80 проектов получат доступ на 2-недельную онлайн-программу по развитию и масштабированию продукта.

Топ-20 проектов будут отобраны для прохождения 5-недельной интенсивной акселерационной программы на базе Draper University в Кремниевой долине с предоставлением проживания и рабочего пространства до шести месяцев.

Draper Ecosystem – это уникальный подход к объединению талантов, экспертов и инвесторов за счет предоставления передовых фасилитаторов и беспрецедентной сети наставников, отраслевых экспертов, корпоративных партнеров и инвесторов для поддержки инновационной экосистемы.