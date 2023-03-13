Казахстан присоединится к Соглашению о создании Тюркского инвестиционного фонда

Подготовлен проект Указа Президента РК "О подписании Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан,Турция и Узбекистан как члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств на основании решения глав государств Совета, принятого 12 ноября 2021 года в Стамбуле, договорились о создании Тюркского инвестиционного фонда.

Как следует из пояснительной записке к документу, принятие проекта потребует в общей сложности 100 миллионов долларов из республиканского бюджета.

В Министерстве национальной экономики отмечают, что создание Тюркского инвестиционного фонда будет содействовать развитию внутрирегиональной торговли, финансировать проекты малого и среднего бизнеса, поддержке расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей, оказанию содействия созданию и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержке проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационные и коммуникационные технологии, зеленую экономику, туризм.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 29 марта.