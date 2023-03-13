ФК "Астана" перед важной встречей с "Актобе" усилился лучшим игроком КПЛ-2022
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Полузащитник сборной Казахстана Эльхан Астанов перешел в состав столичного клуба из "Ордабасы" (Шымкент), где провел всю свою игровую карьеру. В прошлом сезоне футболист завоевал Кубок Казахстана, когда южане переиграли в решающем матче уральский "Акжайык" – 5:4. Тогда победу "Ордабасы" в дополнительное время принес именно Астанов, реализовав пенальти на 119-й минуте финальной битвы.
В составе чемпионов страны Эльхан Астанов будет выступать под номером 21. Не забыл полузащитник попрощаться и поблагодарить своих фанатов в "Ордабасы".
Дебют Астанова за новый коллектив произойдет скорее всего уже в ближайших матчах, и первый из них запланирован на 14 марта. В рамках третьего тура "Астана" принимает на своей арене своего главного конкурента за "золото" нынешнего первенства – клуб "Актобе". Начало этого интересного поединка запланировано на 21:00.