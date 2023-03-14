Минторговли не собирается отменять запрет на экспорт лука

В кулуарах правительства вице-премьер - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил, что торговое ведомство не собирается отменять запрет на экспорт лука, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На днях казахстанские производители лука обратились в Нацпалату предпринимателей с просьбой снять запрет на экспорт лука. По их данным, этого овоща на рынке достаточно, кроме того, на складах он уже начинает портиться.

Комментируя этот вопрос, Жумангарин отметил, что в Минторговли не собираются снимать запрет.

"Мы пока не рассматриваем этот вопрос. Сбор данных показал, что на сегодня по стране имеется 68 тысяч тонн. Вроде нормально. Если это так, то нам на март-апрель нужно 40 тысяч тонн. Сегодня если эти данные будут подтверждены, представители комитета торговли разговаривают с фермерами по поводу цен, которые они готовы на внутренний рынок дать, тогда будем смотреть, возможно, квотирование будем рассматривать. На завтра мы запланировали заседание межведомственной комиссии по внешнеторговой деятельности". Серик Жумангарин

При этом глава ведомства указал, что сейчас наблюдается снижение цен на лук.

"В среднем по стране 0,1% снижение лука идет. Я разговаривал с торговыми сетями, просил убрать их две цены. Лук, который стоит по 130 и лук, который по 300. Вчерашние цены в Magnum 130-150, Small подороже – 262 тенге". Серик Жумангарин

Также в кулуарах министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев добавил, что Казахстан производит 200 тысяч тонн лука, а потребляет 300-350 тысяч тонн.

"В четыре раза практически можно сказать у нас превышение производства над потреблением. Учитывая, что мы не закрытая страна, в Пакистане были наводнения, в близлежащих странах у производителей лука из-за неблагоприятных погодных условий резко вырос спрос на лук. Сейчас мы ситуацию держим на контроле. Мы работаем, делаем баланс, это принимает решение межведомственная комиссия. Мы на этой комиссии показываем производство лука, сколько на остатках, и сколько вывозится. Вы видите, что за последний месяц ситуация стабилизировалась на лук. Если бы эти решения не были приняты, тогда бы вам пришлось покупать лук по 500 тенге". Ербол Карашукеев

Ранее в Минторговли поручили всем акиматам начать максимальный выпуск овощей из стабфондов в торговые сети. По данным комитета торговли, по состоянию на 7 марта общий объем реализации овощей составил 19688,22 тонны, из них картофеля – 7559 тонн, моркови – 3935,2 тонны, лука – 5234,72 тонны, капусты – 2959,3 тонны.