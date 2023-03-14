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Казахстан увеличил товарооборот со странами ЕАЭС на 19,1%

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 19% Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, в январе 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 2 130,4 млн долларов, что больше на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

При этом экспорт товаров в январе составил 932,7 млн долларов (больше на 52,9%), импорт – 1 197,7 млн долларов (больше на 1,7%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Россия занимает 92,4%, далее следуют Кыргызстан – 4,2%, Беларусь – 3,3% и Армения – 0,1%. 

 Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС отмечается по химическим элементам – увеличение в 9,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 81,3%).

В импорте наибольший рост отмечен по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клепаные) из черных металлов – рост в три раза.

Вместе с тем снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 99,9%).

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Редакция Zakon.kz
ЕАЭС Казахстан
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