16 марта Токаев полетит в Турцию
Фото: akorda.kz
16 марта Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в Telegram-канале Акорды, глава Казахстана примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.
"В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями", – говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках визита также планируется встреча Токаева с президентом Турции.
Организация тюркских государств – международная организация, объединяющая современные государства с целью всестороннего сотрудничества между тюркскими народами.
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