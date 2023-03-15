Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в восточной части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. По прогнозу синоптиков, там ожидается дождь со снегом.

Западная часть Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине РК – гололед, метель, на юго-западе, западе страны – пыльная буря.

В Астане – переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), гололед, поземок. Ветер северо-западный, западный 7-12, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С.

В Алматы – переменная облачность, ночью и утром ливневой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.